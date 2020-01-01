Через витік на мережі на деяких вулицях Луцька немає гарячої води

"Луцьктепло" інформує про відсутність послуги з постачання гарячої води за двома напрямками - ЦТП на вулицях Богомольця, 2 та Січова, 3-а.Про це повідомляє "Луцьктепло".Сьогодні, 28 вересня, з 15:00 у зв'язку з виявленням витоку від котельні на вулиці Вороніхіна довелося зупинити подачу теплової енергії для приготування гарячої води до центрального теплового пункту на вулиці Богомольця, 2 до завершення робіт із заміни аварійної ділянки трубопроводів.Відновлення послуги з постачання гарячої води - після завершення заміни 25 м аварійних трубопроводів. Орієнтовно - ранок 30 вересня.Також сьогодні, 28 вересня, у зв'язку з необхідністю заміни несправної запірної арматури тимчасово зупинили роботу центрального теплового пункту на вулиці Січова, 3-а. Частину робіт виконали сьогодні, частину - перенесли на завтра. Орієнтовний час відновлення послуги з постачання гарячої води - 29 вересня, 13:00.Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.