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Маршрутка зупиняється там, де закінчується дорога: жителі села поблизу Луцька скаржаться на проблеми з доїздом

Маршрутка зупиняється там, де закінчується дорога: жителі села поблизу Луцька скаржаться на проблеми з доїздом
Жителі села Прилуцьке, що поблизу обласного центру, скаржаться на відсутність ремонту дороги. Цього року населений пункт приєднали до Луцька.

Пустили маршрут №19, який має їхати до кінця села, а доїжджає лише туди, де є дорога, - розповіла Суспільному місцева жителька Олена Бортник.

Зі слів Олени Бортник, торік дорожнє покриття відремонтували на двох вулицях - Наливайка та початку вулиці Богуна, решту обіцяли зробити влітку. Коли місцеві жителі звернулися з питанням, чому немає дороги, то в міській раді відповіли, що немає грошей, - розповідає жінка.

Маршрутка № 19 курсує Прилуцьком, поки є дорога, далі не хоче їхати, - каже місцева жителька Зоя Гонтар. Невідремонтована частина дороги - 650 метрів, вона з'єднує весь Прилуцьк і село, яке поблизу. Там люди теж чекають цієї маршрутки та не мають чим добиратися в Луцьк.

Водій маршрутки Сергій місцевим жителям каже - пред'являйте претензії хазяїну маршруту. "Нам сказали тут розвертатися, ми розвертаємося, нам сказали в кінець не їхати, ми не їдемо. Нам скажуть в кінець їхати, ми будемо їхати", - каже чоловік.

Виконувач обов'язків старости Прилуцького старостинського округу Валентин Арчибасов говорить: частину дороги прогрейдерували, ще підсипатимуть асфальтною крихтою. Закінчити ремонт цього року, з його слів, не вдасться, бо бракує грошей.

Директор житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк каже: "Так, як Прилуцьке приєдналося до Луцька, то коштів з області на цю дорогу не дали. Її будуть робити за кошти бюджету міста в районі 4,5 мільйона".

Нині на вулиці Ківерцівській йде ремонт, вантажні машини та фури об'їжджають по Прилуцьку, розбивають і так недоремонтовану дорогу у селі. Якщо дорогу не ремонтуватимуть, а маршрутки не їздитимуть, то місцеві мешканці будуть її перекривати., - каже Олена Бортник.



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Теги: Прилуцбке, проблеми з доїздом, дорога
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