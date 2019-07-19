Кандидата в мери Луцька пов'язують з рейдерством





Колишній депутат Луцькради Роман Бондарук, який нині збирається стати міським головою, свого часу був причетний до такої схеми,



31 серпня на з’їзді партія «Слуга народу» висунула кандидатів у мери міст, щоправда, того дня претендента на посаду Луцького міського голови не оголосили. Голова партії Олександр Корнієнко пояснив, що у Луцьку, Краматорську та Маріуполі з кандидатами ще визначаються.



Інтрига тривала, всім було цікаво, кого ж президентська партія виставить кандидатом у мери Луцька, та вже менш ніж за два тижні після з’їзду очільник Волинського осередку партії «Слуга народу» Валерій Стернійчук у себе на Facebook-сторінці повідомляє, що кандидатом на посаду мера Луцька від їхньої політсили буде Роман Бондарук. У дописі йдеться, що він навіть пройшов якусь спецперевірку.



«Роман Бондарук успішно пройшов етапи погодження, в тому числі спецперевірку, і визначений кандидатом від партії «Слуга народу» на посаду Луцького міського голови», – написав Валерій Стернійчук.



Складається враження, що «Слуга народу» вагалася, висувати Бондарука в мери чи ні.



Менше з тим, новим обличчям у політиці Романа Бондарука не назвеш. У 2010 році він був обраний депутатом Луцької міської ради за списком «Батьківщини». Тепер іде в політику під кольорами президентської партії «Слуга народу».



Щоправда, політичне минуле Романа Бондарука не таке цікаве, як деякі інші сторінки біографії. Зокрема, його особу пов’язують з рейдерським захопленням кількох підприємств.



30 листопада 2006 року співвласники підприємства «Промбуд-6», що тоді розташовувалося в Луцьку на вулиці Ковельській, заявили про рейдерське захоплення. Перед цим 18 листопада 2006 року 30 членів трудового колективу цього підприємства провели збори. На них присутні проголосували за звільнення директора Василя Жежеруна з посади, причому його самого там не було.



Уже 30 листопада, пояснюючи ситуацію, яка склалася, Василь Жежерун зазначив, що його позбавили посади незаконним способом. Чоловік наголосив, що спочатку йому пропонували гроші, щоб він віддав свій голос, коли відмовився, то примусили написати заяву на звільнення.



Тоді Роман Бондарук, який був заступником директора з економічних питань, слова Василя Жежеруна про примусове звільнення заперечував, він переконував, що чоловік склав повноваження за власним бажанням.



30 листопада інші співвласники організували власні збори, на яких було 100 людей. Вони визнали попередні збори, що відбулися 18 листопада, нелегітимними і знову призначили своїм керівником Василя Жежеруна, але це вже нічого не означало.



29 жовтня 2008 року Верховний суд поставив крапку у справі підприємства «Промбуд-6», збори від 18 листопада визнали таки легітимними. В ухвалі пояснюється, що з 27 листопада 1999 року і до 18 листопада 2006 року на підприємстві «Промбуд-6» не проводили зборів. Директора і правління у 1999 році обирали на три роки. Відтак у 2003 році вони припинили повноваження. А згідно зі статутом підприємства, в такому випадку збори можуть скликати за рішенням директора, правління або за письмовою вимогою не менш як третини трудового колективу, що, як сказано в ухвалі, й було зроблено.



Цікаво, що за рішенням зборів від 30 листопада 2006 року до правління було обрано вже відомого нам Романа Бондарука. Згодом вже у 2007 році він став керівником «Промбуду-6».



Однак з новим керівництвом підприємство довго не протягнуло. 1 лютого 2012 року Господарський суд Волинської області визнав «Промбуд-6» банкрутом. А напередодні підприємство взяло у «Західінкомбанку» 9 мільйонів гривень кредиту. Оголосивши ж себе банкрутом, воно не зобов’язане оплачувати борг.



Що цікаво: коли банківські розпорядники вирішили замість грошей хоча б забрати у підприємства майно, виявилося, що в заставі перебувають два гуртожитки загальною вартістю понад вісім мільйонів гривень, однак там жили люди. Очевидно, Роман Бондарук хотів ними розрахуватися з банком.



Тепер підприємства «Промбуд-6» немає ні юридично, ні фізично. Як кажуть, дохазяйнувалися. Але то був лише початок, впродовж наступних років Роман Бондарук, звичайно, не сам, а з командою, зміг прибрати до рук ще чимало підприємств. Чого тільки варта історія з Волинською обласною друкарнею, приміщенням міської ради на проспекті Перемоги та «Західінкомбанком».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рейдернути підприємство, набрати мільйони кредитів у банку, оголосити фірму банкрутом і не сплачувати борги. За такою незаконною схемою можна скосити чимало грошей.Колишній депутат Луцькради, який нині збирається стати міським головою, свого часу був причетний до такої схеми, повідомляє ІА "Волинські Новини" з посиланням на один з місцевих телеканалів.31 серпня на з’їзді партія «Слуга народу» висунула кандидатів у мери міст, щоправда, того дня претендента на посаду Луцького міського голови не оголосили. Голова партіїпояснив, що у Луцьку, Краматорську та Маріуполі з кандидатами ще визначаються.Інтрига тривала, всім було цікаво, кого ж президентська партія виставить кандидатом у мери Луцька, та вже менш ніж за два тижні після з’їзду очільник Волинського осередку партії «Слуга народу» Валерій Стернійчук у себе на Facebook-сторінці повідомляє, що кандидатом на посаду мера Луцька від їхньої політсили буде Роман Бондарук. У дописі йдеться, що він навіть пройшов якусь спецперевірку.«Роман Бондарук успішно пройшов етапи погодження, в тому числі спецперевірку, і визначений кандидатом від партії «Слуга народу» на посаду Луцького міського голови», – написавСкладається враження, що «Слуга народу» вагалася, висувати Бондарука в мери чи ні.Менше з тим, новим обличчям у політиці Романа Бондарука не назвеш. У 2010 році він був обраний депутатом Луцької міської ради за списком «Батьківщини». Тепер іде в політику під кольорами президентської партії «Слуга народу».Щоправда, політичне минуле Романа Бондарука не таке цікаве, як деякі інші сторінки біографії. Зокрема, його особу пов’язують з рейдерським захопленням кількох підприємств.30 листопада 2006 року співвласники підприємства «Промбуд-6», що тоді розташовувалося в Луцьку на вулиці Ковельській, заявили про рейдерське захоплення. Перед цим 18 листопада 2006 року 30 членів трудового колективу цього підприємства провели збори. На них присутні проголосували за звільнення директораз посади, причому його самого там не було.Уже 30 листопада, пояснюючи ситуацію, яка склалася, Василь Жежерун зазначив, що його позбавили посади незаконним способом. Чоловік наголосив, що спочатку йому пропонували гроші, щоб він віддав свій голос, коли відмовився, то примусили написати заяву на звільнення.Тоді Роман Бондарук, який був заступником директора з економічних питань, слова Василя Жежеруна про примусове звільнення заперечував, він переконував, що чоловік склав повноваження за власним бажанням.30 листопада інші співвласники організували власні збори, на яких було 100 людей. Вони визнали попередні збори, що відбулися 18 листопада, нелегітимними і знову призначили своїм керівником Василя Жежеруна, але це вже нічого не означало.29 жовтня 2008 року Верховний суд поставив крапку у справі підприємства «Промбуд-6», збори від 18 листопада визнали таки легітимними. В ухвалі пояснюється, що з 27 листопада 1999 року і до 18 листопада 2006 року на підприємстві «Промбуд-6» не проводили зборів. Директора і правління у 1999 році обирали на три роки. Відтак у 2003 році вони припинили повноваження. А згідно зі статутом підприємства, в такому випадку збори можуть скликати за рішенням директора, правління або за письмовою вимогою не менш як третини трудового колективу, що, як сказано в ухвалі, й було зроблено.Цікаво, що за рішенням зборів від 30 листопада 2006 року до правління було обрано вже відомого нам Романа Бондарука. Згодом вже у 2007 році він став керівником «Промбуду-6».Однак з новим керівництвом підприємство довго не протягнуло. 1 лютого 2012 року Господарський суд Волинської області визнав «Промбуд-6» банкрутом. А напередодні підприємство взяло у «Західінкомбанку» 9 мільйонів гривень кредиту. Оголосивши ж себе банкрутом, воно не зобов’язане оплачувати борг.Що цікаво: коли банківські розпорядники вирішили замість грошей хоча б забрати у підприємства майно, виявилося, що в заставі перебувають два гуртожитки загальною вартістю понад вісім мільйонів гривень, однак там жили люди. Очевидно, Роман Бондарук хотів ними розрахуватися з банком.Тепер підприємства «Промбуд-6» немає ні юридично, ні фізично. Як кажуть, дохазяйнувалися. Але то був лише початок, впродовж наступних років Роман Бондарук, звичайно, не сам, а з командою, зміг прибрати до рук ще чимало підприємств. Чого тільки варта історія з Волинською обласною друкарнею, приміщенням міської ради на проспекті Перемоги та «Західінкомбанком».

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