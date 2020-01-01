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Стало відомо, скільки витратили на розчищення валів Луцького замку

Стало відомо, скільки витратили на розчищення валів Луцького замку
Над видаленням кущів на оборонних валах Луцького замку працювала філія «Маневицького ДЕД» держпідприємства «Волинський облавтодор».

Про це стало відомо «ВолиньUA» із сайту Prozorro.

Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у Луцьку витратила на видалення кущів та парослі на оборонних валах замку Любарта майже 49 тисяч гривень.

Відповідні роботи виконали працівники ДП «Волинського облавтодору».

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Теги: розчищення, Луцький замок, вал
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