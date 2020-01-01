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29 вересня на Волині: гортаючи календар

29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує День народження Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов" (на фото).

Особисте свято відзначає журналістка Віта Сахнік.
За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.

Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.

У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.

29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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