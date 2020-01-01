29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує День народження Сергій Ващук, боєць батальйону "Азов" (на фото).
Особисте свято відзначає журналістка Віта Сахнік.
За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.
У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.
29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».
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Особисте свято відзначає журналістка Віта Сахнік.
За православним календарем 29 вересня іменини відзначають Віктори, Купріяни та Людмили.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.
У Луцьку цього дня у 1991 році відбулася установча конференція Товариства польської культури імені Єви Фелінської.
29 вересня у 1995 році створили транскордоне об'єднання «Єврорегіон «Буг».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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