Волинські капелани отримали допомогу з Америки

Володимир Вакін вручив гранти військовим капеланам і стипендії вихованцям вишу від Союзу українок Америки.



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Допомогу одержали священники, які служать на Сході, духовно підтримуючи воїнів у боротьбі з агресором, і студенти з малозабезпечених сімей, сімей ветеранів АТО.



Отець Володимир зауважив, що турботливе серце українок, «незважаючи на відстань», переймається долею України, особливо духовно-моральним здоров’ям її нації.





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