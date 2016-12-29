Волинські капелани отримали допомогу з Америки
Сьогодні, 22:45
Ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін вручив гранти військовим капеланам і стипендії вихованцям вишу від Союзу українок Америки.
Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України.
Допомогу одержали священники, які служать на Сході, духовно підтримуючи воїнів у боротьбі з агресором, і студенти з малозабезпечених сімей, сімей ветеранів АТО.
Отець Володимир зауважив, що турботливе серце українок, «незважаючи на відстань», переймається долею України, особливо духовно-моральним здоров’ям її нації.
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Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України.
Допомогу одержали священники, які служать на Сході, духовно підтримуючи воїнів у боротьбі з агресором, і студенти з малозабезпечених сімей, сімей ветеранів АТО.
Отець Володимир зауважив, що турботливе серце українок, «незважаючи на відстань», переймається долею України, особливо духовно-моральним здоров’ям її нації.
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