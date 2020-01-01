На відремонтованій дорозі на Волині застряг мікроавтобус. ФОТО





Про це повідомили на фейсбук-сторінці Поліцейського офіцера громади Волині, пише



Повідомляють, що автомобіль Nissan завис у пастці, з’їжджаючи з траси, яку нещодавно відремонтували по вулиці Ковельській, через різну висоту дорожнього покриття.



“Нічого дивного, просто наші поліцейські офіцери Устилузької та Оваднівської об’єднаних громад Дем’яненко Олександр та Андрій Коколюк допомагають водію, який заїжджаючи на заправку завис у пастці через висоту дорожнього покриття”, – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По вулиці Ковельській біля АЗС у Володимирі-Волинському, з’їжджаючи з нещодавно відремонтованої траси, застряг мінівен Nissan.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Поліцейського офіцера громади Волині, пише БУГ Повідомляють, що автомобіль Nissan завис у пастці, з’їжджаючи з траси, яку нещодавно відремонтували по вулиці Ковельській, через різну висоту дорожнього покриття.“Нічого дивного, просто наші поліцейські офіцери Устилузької та Оваднівської об’єднаних громадтадопомагають водію, який заїжджаючи на заправку завис у пастці через висоту дорожнього покриття”, – йдеться у повідомленні.

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