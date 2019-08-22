На двох луцьких вулицях встановили нове сучасне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 00:28
На вулицях Потебні та Гнідавській провели реконструкцію мереж вуличного освітлення.
Про це у facebook інформує радник міського голови Ігор Поліщук.
Зокрема, по вул. Потебні встановили 132 світильника, а по вул. Гнідавській – 116 світильників.
До слова, нещодавно зовнішнє освітлення замінили і на вулиці Львівській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook інформує радник міського голови Ігор Поліщук.
Зокрема, по вул. Потебні встановили 132 світильника, а по вул. Гнідавській – 116 світильників.
До слова, нещодавно зовнішнє освітлення замінили і на вулиці Львівській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На двох луцьких вулицях встановили нове сучасне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 00:28
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
28 вересень, 23:28
Волинські капелани отримали допомогу з Америки
28 вересень, 22:45