На двох луцьких вулицях встановили нове сучасне освітлення. ФОТО





Про це у Ігор Поліщук.



Зокрема, по вул. Потебні встановили 132 світильника, а по вул. Гнідавській – 116 світильників.



До слова, нещодавно зовнішнє освітлення замінили і







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