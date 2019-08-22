вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На двох луцьких вулицях встановили нове сучасне освітлення. ФОТО

На двох луцьких вулицях встановили нове сучасне освітлення. ФОТО
На вулицях Потебні та Гнідавській провели реконструкцію мереж вуличного освітлення.

Про це у facebook інформує радник міського голови Ігор Поліщук.

Зокрема, по вул. Потебні встановили 132 світильника, а по вул. Гнідавській – 116 світильників.

До слова, нещодавно зовнішнє освітлення замінили і на вулиці Львівській.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гнідавська, Потебні, освітлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На двох луцьких вулицях встановили нове сучасне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 00:28
У школі на Волині через хворого на коронавірус учня клас пішов на самоізоляцію
Сьогодні, 00:12
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
28 вересень, 23:28
Волинські капелани отримали допомогу з Америки
28 вересень, 22:45
Схожі новини
У Луцьку – смертельна аварія У Луцьку – смертельна аварія
28 вересень, 08:56
У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
22 серпень, 2019, 13:45
У Луцьку реконструюють освітлення поблизу Лютеранської Кірхи У Луцьку реконструюють освітлення поблизу Лютеранської Кірхи
06 вересень, 23:28
На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО
30 серпень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На двох луцьких вулицях встановили нове сучасне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 00:28
 0
У школі на Волині через хворого на коронавірус учня клас пішов на самоізоляцію
Сьогодні, 00:12
 0
29 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
28 вересень, 23:28
 0
Волинські капелани отримали допомогу з Америки
28 вересень, 22:45
 0
Медіа
відео
1/8