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На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО

На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
СБУ заблокувала канал контрабанди обробленого бурштину до Азії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спецпризначенці вилучили майже тонну дорогоцінного каміння — вартістю 4 мільйони гривень.

Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.

На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО

Незаконний бурштиновий бізнес організували українці разом з чоловіком із Закавказьких країн. Вони скуповували незаконно видобутий бурштин на Рівненщині й оброблювали його в одному з приватних підприємств області. Вивозили каміння до країн Азії через аеропорти «Бориспіль» та «Львів».

Всього під час обшуків співробітники СБУ знайшли 833 кг бурштину: 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння та ще 263 кг необроблених мінералів. Загальна вартість контрабанди склала майже 4 мільйони гривень.

На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО

Співробітники СБУ також вилучили у зловмисників обладнання для обробки каміння, документи та техніку, що стануть доказами у справі.

Наразі правоохоронці працюють над арештом вилученого майна та оголошенням підозр причетним до злочину. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 ККУ (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО
На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО

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Теги: СБУ, бурштин, контрабанда
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