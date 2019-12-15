На Рівненщині викрили контрабанду бурштину на 4 мільйони гривень. ФОТО





Про це повідомила пресслужба



Спецпризначенці вилучили майже тонну дорогоцінного каміння — вартістю 4 мільйони гривень.



Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.





Незаконний бурштиновий бізнес організували українці разом з чоловіком із Закавказьких країн. Вони скуповували незаконно видобутий бурштин на Рівненщині й оброблювали його в одному з приватних підприємств області. Вивозили каміння до країн Азії через аеропорти «Бориспіль» та «Львів».



Всього під час обшуків співробітники СБУ знайшли 833 кг бурштину: 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння та ще 263 кг необроблених мінералів. Загальна вартість контрабанди склала майже 4 мільйони гривень.





Співробітники СБУ також вилучили у зловмисників обладнання для обробки каміння, документи та техніку, що стануть доказами у справі.



Наразі правоохоронці працюють над арештом вилученого майна та оголошенням підозр причетним до злочину. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 ККУ (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ заблокувала канал контрабанди обробленого бурштину до Азії.Про це повідомила пресслужба СБУ Спецпризначенці вилучили майже тонну дорогоцінного каміння — вартістю 4 мільйони гривень.Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.Незаконний бурштиновий бізнес організували українці разом з чоловіком із Закавказьких країн. Вони скуповували незаконно видобутий бурштин на Рівненщині й оброблювали його в одному з приватних підприємств області. Вивозили каміння до країн Азії через аеропорти «Бориспіль» та «Львів».Всього під час обшуків співробітники СБУ знайшли 833 кг бурштину: 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння та ще 263 кг необроблених мінералів. Загальна вартість контрабанди склала майже 4 мільйони гривень.Співробітники СБУ також вилучили у зловмисників обладнання для обробки каміння, документи та техніку, що стануть доказами у справі.Наразі правоохоронці працюють над арештом вилученого майна та оголошенням підозр причетним до злочину. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 ККУ (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

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