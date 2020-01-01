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У Луцьку ремонтуватимуть фасад будівлі коледжу

У Луцьку ремонтуватимуть фасад будівлі коледжу
У Луцьку відремонтують частину будівлі Коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Волі.

Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Луцьк.

Капітальний ремонт, зокрема утеплення фасадів частини будівлі (спортзал, стіна Г-Б, 4-3) мають провести в Коледжі технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки, що знаходиться на проспекті Волі, 51.

Станом на 22 вересня аукціон завершився. Очікувана вартість складала понад 1,36 мільйона гривень. Переможцем аукціону з пропозицією у понад 797 тисяч гривень став Центр соціально-трудової реабілітації інвалідів «Енергія - І» Волинської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

За проєктом договору, термін виконання робіт складає до 60 календарних днів з моменту його укладання та чинний до 31 грудня цього року, але до повного виконання.

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Теги: коледж, фасад, ремонт, тендер
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