Для навчальних закладів у громаді на Волині замовили 35 телевізорів





Переможцем тендеру стало ТОВ «Лакі Сейлз» (місто Київ). Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro, інформує



Ідеться про 35 телевізорів для шкіл громади на суму 496,96 тисячі гривень. Замовник товару – управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради. Строк поставки – до 15 жовтня 2020.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівській громаді для закладів загальної середньої освіти замовили 35 телевізорів.Переможцем тендеру стало ТОВ «Лакі Сейлз» (місто Київ). Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro, інформує Район.Бізнес Ідеться про 35 телевізорів для шкіл громади на суму 496,96 тисячі гривень. Замовник товару – управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради. Строк поставки – до 15 жовтня 2020.

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