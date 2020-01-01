Для навчальних закладів у громаді на Волині замовили 35 телевізорів
Сьогодні, 05:26
У Любешівській громаді для закладів загальної середньої освіти замовили 35 телевізорів.
Переможцем тендеру стало ТОВ «Лакі Сейлз» (місто Київ). Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro, інформує Район.Бізнес.
Ідеться про 35 телевізорів для шкіл громади на суму 496,96 тисячі гривень. Замовник товару – управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради. Строк поставки – до 15 жовтня 2020.
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Переможцем тендеру стало ТОВ «Лакі Сейлз» (місто Київ). Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro, інформує Район.Бізнес.
Ідеться про 35 телевізорів для шкіл громади на суму 496,96 тисячі гривень. Замовник товару – управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради. Строк поставки – до 15 жовтня 2020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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