СБУ блокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень. ФОТО





Про це повідомляє



У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо жителів Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії. Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один із спільників.





“Учасники угруповання реалізовували підробки під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 мільйонів гривень на рік”, - йдеться у повідомленні.





Зазначається, що чотирьом учасникам групи оголосили про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Триває досудове слідство.





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