В Україні за гроші зі штрафів хочуть купувати нові вагони для Укрзалізниці





Про це в понеділок, 28 вересня, на брифінгу повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко, пише



Чиновник переконаний, що краще купувати нові вагони за бюджет Укрзалізниці. Мовляв, відомство повинне мати гроші на оновлення свого рухомого складу.



"Ми категорично проти рішення, яке Мінфін запропонував у проєкті бюджету. Ми направляємо свою групу на комітет із питань бюджету та фінансів", – наголосив Геращенко.



Зазначимо, що станом на початок вересня правоохоронці склали 833 949 постанов щодо перевищення швидкості. Водії-порушники вже сплатили 645 526 штрафів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство фінансів запропонувало в проєкті бюджету направити гроші, отримані від штрафів за перевищення швидкості на дорогах, на закупівлю нових вагонів для Укрзалізниці. Натомість в МВС – категорично проти.Про це в понеділок, 28 вересня, на брифінгу повідомив заступник очільника МВС, пише 24 канал Чиновник переконаний, що краще купувати нові вагони за бюджет Укрзалізниці. Мовляв, відомство повинне мати гроші на оновлення свого рухомого складу."Ми категорично проти рішення, яке Мінфін запропонував у проєкті бюджету. Ми направляємо свою групу на комітет із питань бюджету та фінансів", – наголосив Геращенко.Зазначимо, що станом на початок вересня правоохоронці склали 833 949 постанов щодо перевищення швидкості. Водії-порушники вже сплатили 645 526 штрафів.

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