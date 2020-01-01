У районі на Волині проведуть ремонт сміттєзвалища





Про це пише



Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Оконська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 вересня (на ремонт сміттєзвалища) та до 5 жовтня (на ремонт дороги).



Очікувана вартість поточного ремонту сміттєзвалища становить 195 747 гривень. За ці кошти виконають наступні роботи: розробка ґрунту в траншеях і котлованах, переміщення ґрунту, кагатування сміття екскаваторами, засипання траншей і котлованів.



Натомість вартість капітального ремонту покриття проїзної частини однієї з вулиць в Оконську оцінили у 1,305 мільйона гривень. За цю суму відремонтують вулицю Соб’ятинську.



Ремонт включатиме планування площ механізованим способом, улаштування покриттів з гарячих асфальтобетонних сумішей, розлив бітуму, облаштування з’їздів, укріплення узбіч гравійною сумішшю тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця року в селі Оконськ у Маневицькому районі запланували здійснити капітальний ремонт покриття однієї з вулиць та поточний ремонт сміттєзвалища.Про це пише ІА "Волинські новини" Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Оконська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 вересня (на ремонт сміттєзвалища) та до 5 жовтня (на ремонт дороги).Очікувана вартість поточного ремонту сміттєзвалища становить 195 747 гривень. За ці кошти виконають наступні роботи: розробка ґрунту в траншеях і котлованах, переміщення ґрунту, кагатування сміття екскаваторами, засипання траншей і котлованів.Натомість вартість капітального ремонту покриття проїзної частини однієї з вулиць в Оконську оцінили у 1,305 мільйона гривень. За цю суму відремонтують вулицю Соб’ятинську.Ремонт включатиме планування площ механізованим способом, улаштування покриттів з гарячих асфальтобетонних сумішей, розлив бітуму, облаштування з’їздів, укріплення узбіч гравійною сумішшю тощо.

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