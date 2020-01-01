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У районі на Волині проведуть ремонт сміттєзвалища

У районі на Волині проведуть ремонт сміттєзвалища
До кінця року в селі Оконськ у Маневицькому районі запланували здійснити капітальний ремонт покриття однієї з вулиць та поточний ремонт сміттєзвалища.

Про це пише ІА "Волинські новини".

Відкриті торги для пошуку підрядників оголосила Оконська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 вересня (на ремонт сміттєзвалища) та до 5 жовтня (на ремонт дороги).

Очікувана вартість поточного ремонту сміттєзвалища становить 195 747 гривень. За ці кошти виконають наступні роботи: розробка ґрунту в траншеях і котлованах, переміщення ґрунту, кагатування сміття екскаваторами, засипання траншей і котлованів.

Натомість вартість капітального ремонту покриття проїзної частини однієї з вулиць в Оконську оцінили у 1,305 мільйона гривень. За цю суму відремонтують вулицю Соб’ятинську.

Ремонт включатиме планування площ механізованим способом, улаштування покриттів з гарячих асфальтобетонних сумішей, розлив бітуму, облаштування з’їздів, укріплення узбіч гравійною сумішшю тощо.

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Теги: Оконськ, сміттєзвалище, ремонт
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