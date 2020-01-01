Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:24
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.32.
Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 32.95.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить 7.15, продаж – 7.30.
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Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 32.95.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить 7.15, продаж – 7.30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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