На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку

У Ківерцях відбулося судове засідання у справі про факт незаконного вилову водних біоресурсів, який викрили волинські рибпатрульні.Так, 11 травня 2020 року троє чоловіків ловили рибу з гумового човна забороненими знаряддями. За допомогою десяти мисинових сіток вони встигли виловити багато рибин. Збитки, завдані рибним запасам, склали 13 156 грн.Інцидент стався на водоймі поблизу села Микове Ківерцівського району на території Національного природного парку «Цуманська пуща».В ході судового засідання встановили що внаслідок великого антропогенного навантаження на річки, озера, придаткові водойми, зарегулювання дамбами, шлюзами, умови для відтворення водних біоресурсів на вказаному водному об`єкті є ускладненими, а тому, вказані протиправні дії, які призвели до вилов маточного поголів`я щуки, окуня звичайного, лина та карася сріблястого, які могли дати потомство в нерестовий період 2020-2021 років, спричинили істотну шкоду.Обвинувачені в судовому засіданні свою вину в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні визнали повністю, давши суду показання про те, що вони справді незаконно займалися рибним промислом, яке заподіяло істотну шкоду.Ківерцівський районний суд Волинської області постановив визнати винними громадян у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України та на підставі санкції вказаної статті призначити їм покарання у вигляді штрафів в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень кожному. Десять мисинових сіток суд ухвалив знищити.Відшкодування завданих збитків рибним запасам України у сумі 13 156 грн буде вирішуватись в порядку цивільного судочинства.