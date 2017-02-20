вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку

На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку
У Ківерцях відбулося судове засідання у справі про факт незаконного вилову водних біоресурсів, який викрили волинські рибпатрульні.

Так, 11 травня 2020 року троє чоловіків ловили рибу з гумового човна забороненими знаряддями. За допомогою десяти мисинових сіток вони встигли виловити багато рибин. Збитки, завдані рибним запасам, склали 13 156 грн.

Інцидент стався на водоймі поблизу села Микове Ківерцівського району на території Національного природного парку «Цуманська пуща».

В ході судового засідання встановили що внаслідок великого антропогенного навантаження на річки, озера, придаткові водойми, зарегулювання дамбами, шлюзами, умови для відтворення водних біоресурсів на вказаному водному об`єкті є ускладненими, а тому, вказані протиправні дії, які призвели до вилов маточного поголів`я щуки, окуня звичайного, лина та карася сріблястого, які могли дати потомство в нерестовий період 2020-2021 років, спричинили істотну шкоду.

Обвинувачені в судовому засіданні свою вину в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні визнали повністю, давши суду показання про те, що вони справді незаконно займалися рибним промислом, яке заподіяло істотну шкоду.

Ківерцівський районний суд Волинської області постановив визнати винними громадян у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України та на підставі санкції вказаної статті призначити їм покарання у вигляді штрафів в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень кожному. Десять мисинових сіток суд ухвалив знищити.

Відшкодування завданих збитків рибним запасам України у сумі 13 156 грн буде вирішуватись в порядку цивільного судочинства.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: браконьєри, риба, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за місяць коронавірус виявили у 140 працівників шкіл та понад пів сотні учнів
Сьогодні, 10:00
Лікар луцького пологового будинку займався сутенерством і продавав наркотики
Сьогодні, 09:48
На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку
Сьогодні, 09:37
Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:24
Помер настоятель волинського храму УПЦ (МП)
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
На Волині засудили до 1,5 року двох браконьєрів На Волині засудили до 1,5 року двох браконьєрів
20 лютий, 2017, 10:30
Рибінспектори зловили двох волинян-браконьєрів Рибінспектори зловили двох волинян-браконьєрів
21 вересень, 17:39
Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО Врятували 20 кілограмів риби: небайдужі волинські рибалки повідомили про браконьєрів. ВІДЕО
09 серпень, 15:20
На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками На Шацьких озерах «на гарячому» піймали браконьєрів, які ловили рибу сітками
03 липень, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злодій викрав з волинської лікарні інвалідний візок
Сьогодні, 10:09
 0
На Волині за місяць коронавірус виявили у 140 працівників шкіл та понад пів сотні учнів
Сьогодні, 10:00
 0
Лікар луцького пологового будинку займався сутенерством і продавав наркотики
Сьогодні, 09:48
 0
На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку
Сьогодні, 09:37
 0
Курс валют у Луцьку на 29 вересня
Сьогодні, 09:24
 0
Медіа
відео
1/8