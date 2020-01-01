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На Волині за місяць коронавірус виявили у 140 працівників шкіл та понад пів сотні учнів

На Волині за місяць коронавірус виявили у 140 працівників шкіл та понад пів сотні учнів
За минулий тиждень кількість хворих на COVID-19 на Волині збільшилася на 44 % проти попереднього.

Про це повідомила головний державний санітарний лікар у Волинській області Наталія Янко під час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС, - йдеться на сайті ОДА.

«За минулий тиждень кількість нових випадків захворювання становить 839 проти попередніх - 583-ох. Це можна пояснити тим, що до організованих колективів повернулися діти, відбувалися масові заходи, а також люди перестали дотримуватися карантинних вимог у громадських місцях. Таким чином, ми спостерігаємо приріст нових інфікованих», - вважає Наталія Янко.

Нагадаємо, загальна кількість захворілих у області від початку пандемії становить 8 тисяч осіб, з них 5 тисяч осіб одужало. Понад 11 % інфікованих - медичні працівники.

Від початку навчального року захворіли 140 працівників шкіл та 55 учнів. У всіх районах Волині окрім Старовижівського зареєстрували випадки захворювання на COVID-19 у працівників закладів освіти та у їхніх вихованців.

Найбільша кількість захворювання серед учнів у Луцьку, Володимир-Волинському та Луцькому районах. Серед персоналу - у місті Луцьк, Нововолинському та Любешівському районах. На самоізоляції знаходиться 4 тисячі учнів і понад 440 працівників шкіл.

У Волинській області методом ПЛР обстежили майже 50 тисяч осіб, з них у приватних лабораторіях близько 3 тисячі. Методом ІФА обстежили біля 53 тисяч волинян.

За словами т.в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Людмили Тимощук, про важкий перебіг коронавірусної хвороби говорить те, що на стаціонарному лікуванні перебувало близько 6 тисяч волинян. Крім того, на сьогодні стаціонарно лікуються 518 людей. Тому збільшили кількість ліжок у лікарнях на 100 одиниць. До слова, загальна кількість ліжок становить 1058. Нагадаємо, що на початку пандемії у області налічувалося лише 200 ліжок.

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Теги: коронавірус, школи, Волинь
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