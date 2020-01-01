Злодій викрав з волинської лікарні інвалідний візок
Сьогодні, 10:09
У Ратнівському районі злодій викрав з приміщення лікарні інвалідний візок.
Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло вчора, 28 вересня,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Правопорушник, перебуваючи у приміщенні лікарні, викрав інвалідний візок, вартістю 1 тис. грн.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 55-річний житель селища Заболоття. Викрадений візок вилучили.
За фактом крадіжки поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.
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Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло вчора, 28 вересня,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Правопорушник, перебуваючи у приміщенні лікарні, викрав інвалідний візок, вартістю 1 тис. грн.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 55-річний житель селища Заболоття. Викрадений візок вилучили.
За фактом крадіжки поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.
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