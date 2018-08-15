«Ми хочемо зробити цікавіший варіант», – Разумовський будуватиме особливі майданчики в парку за РАЦСом

Андрія Разумовського.



Щоб детальніше обговорити справу, він ініціював зустріч із місцевими мешканцями у неділю, 27 вересня, повідомляє



«Минулого тижня під час міської толоки ми прибирали в цьому парку, і я почув, що люди вже два роки шукають можливість зробити тут дитячий майданчик. Звернув увагу, що в цьому парку справді гуляє дуже багато дітей: від найменших ще у візочках – і до школярів. Тому майданчик тут точно потрібен і ми обов’язково його зробимо. Тим більше, що я відчуваю відповідальність за цей парк: кілька років тому саме наша компанія облаштовувала тут доріжки та благоустрій», – розповів Андрій Разумовський.



До справи він планує залучити й інших бізнесменів, насамперед тих, які мають поруч заклади харчування, а також команду партії «ЗА МАЙБУТНЄ». До обговорення долучилися й інші кандидати в депутати міськради від цього округу: Віталій Бондар, Тетяна Янчук, Петро Бойко та Світлана Синюк.



На зустріч Андрій Разумовський прийшов разом із підприємцем Євгеном Рубіновим, який спеціалізується на обладнанні для дитячого дозвілля.



«Площа парку велика, три з половиною гектари. Тут цілком можна облаштувати кілька ігрових зон. В одній – гойдалки, пісочниці. В іншій, наприклад, лазанки із канатів чи невеличку стінку-скалолазку, інші елементи для цілої лінії з перепонами.



Взагалі існує величезна кількість обладнання для дитячих розваг, але у нас на майданчиках часто використовують лише кілька стандартних гойдалок та гірок. Ми хочемо зробити в цьому парку цікавіший варіант», – розповів підприємець.



Батьки, які долучилися до обговорення, озвучили й інші пропозиції. Вони просять розширити центральну алею, адже тут гуляє стільки батьків із дитячими візочками, що деколи навіть утворюються «корки».



Також місцеві просять встановити додатково лавки: тих, що є, не вистачає. Існує проблема і з освітленням, воно є не у всіх кутках парку.







«Не завадило б облаштувати і спортивну зону. Зараз ми ходимо займатись в 21-шу гімназію, але там уже встановили паркан і планують закривати територію», – розповів місцевий мешканець.



Один із бізнесменів, який планує долучитися до встановлення дитячого майданчика, – Віталій Ляцевич. Він є співвласником мережі Coffee&Gelato.



«Ми маємо торгову точку у цьому парку і в порівнянні з іншими місцями можу впевнено сказати, що тут найбільше дітей. У будній день тут гуляє не менше тисячі діток. А якогось спеціального місця для їхніх розваг немає. Граються камінчиками і тим, що з дому принесуть. Тому я дуже охоче долучусь до ідеї облаштувати тут дитячий майданчик», – зауважив Віталій Ляцевич.



Разом із батьками на зустрічі обговорили, де найкраще облаштувати ігрові зони, а також – які саме розваги для своїх дітей вони хочуть.



«Уже завтра я дам завдання нашому проектанту скласти проект ігрової зони, щоб вона була сучасною, з багатьма різними елементами, і обов’язково – безпечною. А поки буде готуватися проект, щоб люди не думали, що ми поговорили і пропали, найближчим часом встановимо нові лавки і пісочницю», – підсумував зустріч Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад тисяча маленьких лучан щодня гуляє у парку за РАЦСом, проте тут жодної гойдалки, пісочниці чи інших ігрових елементів для дозвілля. Із проханням встановити в парку дитячий майданчик мешканці мікрорайону звернулися до кандидата у депутати Луцької міської ради від партії «ЗА МАЙБУТНЄ», директора Будівельної компанії «Інвестор»,Щоб детальніше обговорити справу, він ініціював зустріч із місцевими мешканцями у неділю, 27 вересня, повідомляє «Перший» «Минулого тижня під час міської толоки ми прибирали в цьому парку, і я почув, що люди вже два роки шукають можливість зробити тут дитячий майданчик. Звернув увагу, що в цьому парку справді гуляє дуже багато дітей: від найменших ще у візочках – і до школярів. Тому майданчик тут точно потрібен і ми обов’язково його зробимо. Тим більше, що я відчуваю відповідальність за цей парк: кілька років тому саме наша компанія облаштовувала тут доріжки та благоустрій», – розповів Андрій Разумовський.До справи він планує залучити й інших бізнесменів, насамперед тих, які мають поруч заклади харчування, а також команду партії «ЗА МАЙБУТНЄ». До обговорення долучилися й інші кандидати в депутати міськради від цього округу:таНа зустріч Андрій Разумовський прийшов разом із підприємцем, який спеціалізується на обладнанні для дитячого дозвілля.«Площа парку велика, три з половиною гектари. Тут цілком можна облаштувати кілька ігрових зон. В одній – гойдалки, пісочниці. В іншій, наприклад, лазанки із канатів чи невеличку стінку-скалолазку, інші елементи для цілої лінії з перепонами.Взагалі існує величезна кількість обладнання для дитячих розваг, але у нас на майданчиках часто використовують лише кілька стандартних гойдалок та гірок. Ми хочемо зробити в цьому парку цікавіший варіант», – розповів підприємець.Батьки, які долучилися до обговорення, озвучили й інші пропозиції. Вони просять розширити центральну алею, адже тут гуляє стільки батьків із дитячими візочками, що деколи навіть утворюються «корки».Також місцеві просять встановити додатково лавки: тих, що є, не вистачає. Існує проблема і з освітленням, воно є не у всіх кутках парку.«Не завадило б облаштувати і спортивну зону. Зараз ми ходимо займатись в 21-шу гімназію, але там уже встановили паркан і планують закривати територію», – розповів місцевий мешканець.Один із бізнесменів, який планує долучитися до встановлення дитячого майданчика, –. Він є співвласником мережі Coffee&Gelato.«Ми маємо торгову точку у цьому парку і в порівнянні з іншими місцями можу впевнено сказати, що тут найбільше дітей. У будній день тут гуляє не менше тисячі діток. А якогось спеціального місця для їхніх розваг немає. Граються камінчиками і тим, що з дому принесуть. Тому я дуже охоче долучусь до ідеї облаштувати тут дитячий майданчик», – зауважив Віталій Ляцевич.Разом із батьками на зустрічі обговорили, де найкраще облаштувати ігрові зони, а також – які саме розваги для своїх дітей вони хочуть.«Уже завтра я дам завдання нашому проектанту скласти проект ігрової зони, щоб вона була сучасною, з багатьма різними елементами, і обов’язково – безпечною. А поки буде готуватися проект, щоб люди не думали, що ми поговорили і пропали, найближчим часом встановимо нові лавки і пісочницю», – підсумував зустріч Андрій Разумовський.

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