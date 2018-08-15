«Ми хочемо зробити цікавіший варіант», – Разумовський будуватиме особливі майданчики в парку за РАЦСом
Сьогодні, 10:20
Понад тисяча маленьких лучан щодня гуляє у парку за РАЦСом, проте тут жодної гойдалки, пісочниці чи інших ігрових елементів для дозвілля. Із проханням встановити в парку дитячий майданчик мешканці мікрорайону звернулися до кандидата у депутати Луцької міської ради від партії «ЗА МАЙБУТНЄ», директора Будівельної компанії «Інвестор», Андрія Разумовського.
Щоб детальніше обговорити справу, він ініціював зустріч із місцевими мешканцями у неділю, 27 вересня, повідомляє «Перший».
«Минулого тижня під час міської толоки ми прибирали в цьому парку, і я почув, що люди вже два роки шукають можливість зробити тут дитячий майданчик. Звернув увагу, що в цьому парку справді гуляє дуже багато дітей: від найменших ще у візочках – і до школярів. Тому майданчик тут точно потрібен і ми обов’язково його зробимо. Тим більше, що я відчуваю відповідальність за цей парк: кілька років тому саме наша компанія облаштовувала тут доріжки та благоустрій», – розповів Андрій Разумовський.
До справи він планує залучити й інших бізнесменів, насамперед тих, які мають поруч заклади харчування, а також команду партії «ЗА МАЙБУТНЄ». До обговорення долучилися й інші кандидати в депутати міськради від цього округу: Віталій Бондар, Тетяна Янчук, Петро Бойко та Світлана Синюк.
На зустріч Андрій Разумовський прийшов разом із підприємцем Євгеном Рубіновим, який спеціалізується на обладнанні для дитячого дозвілля.
«Площа парку велика, три з половиною гектари. Тут цілком можна облаштувати кілька ігрових зон. В одній – гойдалки, пісочниці. В іншій, наприклад, лазанки із канатів чи невеличку стінку-скалолазку, інші елементи для цілої лінії з перепонами.
Взагалі існує величезна кількість обладнання для дитячих розваг, але у нас на майданчиках часто використовують лише кілька стандартних гойдалок та гірок. Ми хочемо зробити в цьому парку цікавіший варіант», – розповів підприємець.
Батьки, які долучилися до обговорення, озвучили й інші пропозиції. Вони просять розширити центральну алею, адже тут гуляє стільки батьків із дитячими візочками, що деколи навіть утворюються «корки».
Також місцеві просять встановити додатково лавки: тих, що є, не вистачає. Існує проблема і з освітленням, воно є не у всіх кутках парку.
«Не завадило б облаштувати і спортивну зону. Зараз ми ходимо займатись в 21-шу гімназію, але там уже встановили паркан і планують закривати територію», – розповів місцевий мешканець.
Один із бізнесменів, який планує долучитися до встановлення дитячого майданчика, – Віталій Ляцевич. Він є співвласником мережі Coffee&Gelato.
«Ми маємо торгову точку у цьому парку і в порівнянні з іншими місцями можу впевнено сказати, що тут найбільше дітей. У будній день тут гуляє не менше тисячі діток. А якогось спеціального місця для їхніх розваг немає. Граються камінчиками і тим, що з дому принесуть. Тому я дуже охоче долучусь до ідеї облаштувати тут дитячий майданчик», – зауважив Віталій Ляцевич.
Разом із батьками на зустрічі обговорили, де найкраще облаштувати ігрові зони, а також – які саме розваги для своїх дітей вони хочуть.
«Уже завтра я дам завдання нашому проектанту скласти проект ігрової зони, щоб вона була сучасною, з багатьма різними елементами, і обов’язково – безпечною. А поки буде готуватися проект, щоб люди не думали, що ми поговорили і пропали, найближчим часом встановимо нові лавки і пісочницю», – підсумував зустріч Андрій Разумовський.
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Щоб детальніше обговорити справу, він ініціював зустріч із місцевими мешканцями у неділю, 27 вересня, повідомляє «Перший».
«Минулого тижня під час міської толоки ми прибирали в цьому парку, і я почув, що люди вже два роки шукають можливість зробити тут дитячий майданчик. Звернув увагу, що в цьому парку справді гуляє дуже багато дітей: від найменших ще у візочках – і до школярів. Тому майданчик тут точно потрібен і ми обов’язково його зробимо. Тим більше, що я відчуваю відповідальність за цей парк: кілька років тому саме наша компанія облаштовувала тут доріжки та благоустрій», – розповів Андрій Разумовський.
До справи він планує залучити й інших бізнесменів, насамперед тих, які мають поруч заклади харчування, а також команду партії «ЗА МАЙБУТНЄ». До обговорення долучилися й інші кандидати в депутати міськради від цього округу: Віталій Бондар, Тетяна Янчук, Петро Бойко та Світлана Синюк.
На зустріч Андрій Разумовський прийшов разом із підприємцем Євгеном Рубіновим, який спеціалізується на обладнанні для дитячого дозвілля.
«Площа парку велика, три з половиною гектари. Тут цілком можна облаштувати кілька ігрових зон. В одній – гойдалки, пісочниці. В іншій, наприклад, лазанки із канатів чи невеличку стінку-скалолазку, інші елементи для цілої лінії з перепонами.
Взагалі існує величезна кількість обладнання для дитячих розваг, але у нас на майданчиках часто використовують лише кілька стандартних гойдалок та гірок. Ми хочемо зробити в цьому парку цікавіший варіант», – розповів підприємець.
Батьки, які долучилися до обговорення, озвучили й інші пропозиції. Вони просять розширити центральну алею, адже тут гуляє стільки батьків із дитячими візочками, що деколи навіть утворюються «корки».
Також місцеві просять встановити додатково лавки: тих, що є, не вистачає. Існує проблема і з освітленням, воно є не у всіх кутках парку.
«Не завадило б облаштувати і спортивну зону. Зараз ми ходимо займатись в 21-шу гімназію, але там уже встановили паркан і планують закривати територію», – розповів місцевий мешканець.
Один із бізнесменів, який планує долучитися до встановлення дитячого майданчика, – Віталій Ляцевич. Він є співвласником мережі Coffee&Gelato.
«Ми маємо торгову точку у цьому парку і в порівнянні з іншими місцями можу впевнено сказати, що тут найбільше дітей. У будній день тут гуляє не менше тисячі діток. А якогось спеціального місця для їхніх розваг немає. Граються камінчиками і тим, що з дому принесуть. Тому я дуже охоче долучусь до ідеї облаштувати тут дитячий майданчик», – зауважив Віталій Ляцевич.
Разом із батьками на зустрічі обговорили, де найкраще облаштувати ігрові зони, а також – які саме розваги для своїх дітей вони хочуть.
«Уже завтра я дам завдання нашому проектанту скласти проект ігрової зони, щоб вона була сучасною, з багатьма різними елементами, і обов’язково – безпечною. А поки буде готуватися проект, щоб люди не думали, що ми поговорили і пропали, найближчим часом встановимо нові лавки і пісочницю», – підсумував зустріч Андрій Разумовський.
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Коментарі 1
Класика! Вибори - майданчики.
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