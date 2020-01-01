Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Щосереди діє знижка на усі розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг – 40%.



Вартість безлімітного абонементу – всього 85 гривень.



Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, ТРЦ Порт City м. Луцьк, Сухомлинського. 1, 3 поверх.

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