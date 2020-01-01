вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*

Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує на Дитячий день.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Щосереди діє знижка на усі розваги в батутній зоні та зоні віртуальних розваг – 40%.

Вартість безлімітного абонементу – всього 85 гривень.

Пориньте в атмосферу розваг та веселощів у ДРЦ FigliMigli, ТРЦ Порт City м. Луцьк, Сухомлинського. 1, 3 поверх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поки не бачу доказів війни з Росією, – представник української делегації в тристоронній групі
Сьогодні, 17:41
У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна
Сьогодні, 17:40
Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
Сьогодні, 17:34
Хто і від кого іде у мери Луцька: повний список кандидатів
Сьогодні, 17:16
Мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні: історія молодого льотчика, який загинув у авіатрощі під Чугуєвом
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween* «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
Сьогодні, 11:30
У «Premier City» – знижки для учнів та студентів* У «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
28 вересень, 11:24
У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци* У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
27 вересень, 11:09
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук* У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*
24 вересень, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поки не бачу доказів війни з Росією, – представник української делегації в тристоронній групі
Сьогодні, 17:41
 0
У селі на Волині пожежа знищила 3 тонни сіна
Сьогодні, 17:40
 0
Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
Сьогодні, 17:34
 0
Хто і від кого іде у мери Луцька: повний список кандидатів
Сьогодні, 17:16
 0
Мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні: історія молодого льотчика, який загинув у авіатрощі під Чугуєвом
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8