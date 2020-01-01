Три смерті і 136 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 136 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 22 особи, померло - 3 особи (мешканці Луцька, Камінь-Каширського та Маневицького районів). Нові випадки виявили: місто Луцьк – 44, Луцький район – 16, м. Нововолинськ – 20, Володимир – Волинський район – 12, Іваничівський район – 2, Камінь - Каширський район – 2, Ківерцівський район – 15, Ковельський район – 16, Любомльський район – 3, Любешівський район – 2, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район –1, Турійський район – 1.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 29 вересня в області зареєстрували 7911 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 492 у дітей та 884 у медичних працівників. Одужало 5138 осіб, з них 341 дитина та 630 медичних працівників. 166 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 2073 (в т. ч. 48 летальних)Луцький район –856 (в т. ч. 14 летальних)м. Нововолинськ – 571 (в т. ч. 12 летальних)Іваничівський район – 162 (в т. ч. 1 летальний)Володимир-Волинський район – 614 (в т. ч. 7 летальних)Горохівський район – 334 (в т. ч. 7 летальних)Камінь-Каширський район – 330 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 776 ( в т. ч. 15 летальних)Ковельський район – 566 (в т. ч. 15 летальних),Локачинський район – 75Любомльський район – 129 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –248 (в т. ч. 5 летальних)Маневицький район – 404 ( в т. ч. 12 летальних)Ратнівський район – 255 (в т.ч. 10 летальних)Рожищенський район – 169 (в т. ч. 3 летальних)Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 148 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний).За попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 48969 осіб. За останню добу обстежили 489 осіб.