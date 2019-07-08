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На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації

На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації
На Волині сталася ДТП за участю мотоцикліста. Чоловік з численними травмами – у реанімації.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Аварія сталася вчора, 28 вересня, близько 20 години в селі Туличів Турійського району.

Водій мотоцикла Viper, рухаючись дорогою в селі Туличів, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, гематом та рваних ран обличчя. Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення.

Як стало відомо, постраждалим виявився 44-річний житель села Радовичі.

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Теги: ДТП, мотоцикліст, аварія, Волинь
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