На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації





Про це Інформаційному агентству



Аварія сталася вчора, 28 вересня, близько 20 години в селі Туличів Турійського району.



Водій мотоцикла Viper, рухаючись дорогою в селі Туличів, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, гематом та рваних ран обличчя. Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення.



Як стало відомо, постраждалим виявився 44-річний житель села Радовичі.



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