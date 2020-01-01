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Представники громадської організації «здали» волинській поліції «чорних лісорубів». ФОТО

Представники громадської організації «здали» волинській поліції «чорних лісорубів». ФОТО
Учора близько 17 години представники однієї з громадських організацій повідомили поліції, що у селі Мощаниця Ківерцівського району водій трактора, ймовірно, перевозить деревину без відповідних документів.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Працівники групи реагування патрульної поліції затримали транспортний засіб та з'ясували, що незаконну порубку лісу здійснили 49-річний та 34-річний жителі Ківерцівського району. Вони й організували перевезення 16 колод сосни. Правоохоронці також встановили місця вирубки, а з місця події вилучили дві бензопили. Трактор та деревину передали до Мощаницького лісництва. За попередніми підрахунками, сума збитків завданих державі – 45 тисяч гривень.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду. Правопорушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Представники громадської організації «здали» волинській поліції «чорних лісорубів». ФОТО
Представники громадської організації «здали» волинській поліції «чорних лісорубів». ФОТО
Представники громадської організації «здали» волинській поліції «чорних лісорубів». ФОТО

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Теги: поліція, Волинь, ліс, порубка
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