Де у Луцьку та на Волині не буде світла 30 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00 -17:00/ с. Льотниче вул. Дружби №28-74, 25-7309:00 -17:00. Школа,клуб,Марянівське СТ. Вул. Центральна.10:00 – 13:00 ПрАТ "КИЇВСТАР ", Баз.стІваничіПП МП"САНТЕХМОНТАЖ", Складське приміщенняФОП Олійник М.А.Торговий павільонФОП ДМИТРУК Л.В., Магазин "Зодіак"ФОП Гергеша О.М. МагазинФОП Оксенюк М.І. Торговий павільйон, смт.Іваничі вул.Грушевського, вул.Дружби, вул.Дорошенко, вул.Мічуріна, вул.Незалежності, вул.Пекарська, провулок Сонячний і прилеглі13:00 – 17:00. Відділ освіти,культури,молоді та спортуІваничів.РДААдмінприміщення Газета КолосГУ НаціональноїполіціїАдмінприміщенняФОП Іванчук В.П., МагазинФОП Хом`як І.В., Стом.кабінетФОП ПАЛАМАРЧУК Л.П., Тимчасоваспоруда-кіоскФОП Генсецька Н.Й., Нежитлове приміщення-магазинФО Ничипорук Н.І. Нежитлове приміщення-магазинФОП Рад-чук Т.Г.Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності10:00 – 17:00 АТЕЛЬЄ "Обнова"Приміщеннярайонної радиШвейнамайстерняАдмінприміщенняМагазин"Стиль"Аптека № 28МагазинМагазинСтолярна майстерняМагазин "Орхідея"Магазин "Діана"Стоматологіч.-кабінетТорговий павільйонСалон краси "Шарм"МагазинПриміщення магазинуТимчасова спорудаШкола №1 кот.Укртелеком №4, смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Гагаріна, вул.Грушевського, вул.Львівська, вул.Незалежності, провулок Новий, провулок Східний13:00-17:00. Управління пенсійного фонду в Ківерцівському р-ніФОП Коваленко А.І. - магазинм. Ківерцівул. Жовтневапров. Квітневийвул. Міцкевича буд. 9-48авул.. Л.Українки буд. 8-339:00-17:00. смт. Цуманьвул. Тарасюкавул. Солов’їнас. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-69:00-17:00. Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Виконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіКомунальне некомерційнепідприємство Ковельське МТМОКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниСільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.КошариВиконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської областіФОП Шворак В.ПФГ "Білинська бджілка"ФО Чирук Н.АСобор архистратига Михаїла Українськоїправославної церкви Київський патріархатФОП СачукА.В, с.Старі Кошарис.Нові Кошарис.Кругельс.Краснодубє9:00-17:00. с/р, ФОП Татарин, с. Заячиці, вул. Колгоспу Дружба, вул. НабережнаІвашко А. М. -церкваПознякевич Р.В. –с/рСвистун М. В. -фермаКозаченко А.В. - пилорамаШуклін А.О. –складФОП Нерода –Магазин, с. Крухиничі, вул. Луцькас. Крухиничі частково9:00-17:00. Школа,клуб,Марянівське СТ., Вул.Центральна.10:00-17:00. ФОП Новосад В.М., с. Липини, вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського10:00-17:00. Бібліотека с. Гуща ФОП Боярчук Іван Кузьмович ТОВ "Альма-2"ФОП Гурко Ігор Лукашович Дитячий садок с.Гуща Сільська Рада с.Гуща ТПС с.Гуща Клуб с.Гуща П/прийому с.Гуща Церква с.Гуща ПАТ"Укртелеком" Волинська філія Державне під-во "Любомльське лісове господарство"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР тр. бригада Школа Гуща Лікарня Комунальне підприемство "Наше село" с.Гуща. Магазин с. Миловань. М/П, с. Миловань, С. Гуща Миловань частково с.Зелений Гай10:00-14:00. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія. ФОП Мохнюк Надія Іванівна.Пілорама. Шацький національний природний парк контора. ФОП Марчук Леся Миколаївна.Метеостанція. М/П с.Світязь. Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників. Кінотеатр. "Маяк"Мале підприемство "Октан". Бібліотека с. Світязь. Церква с.Світязь. ФОП Бучман Марія Петрівна. Вол.обласне мисл-рибальське вир. База відпочинку СБУ. Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер".варійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС. ов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг"Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство"ФОП Заяць Жанна Петрівна сСвітязь вул. Жовтнева Шевченка Комсомольськапров. Монастирський Набережна10:00-17:00. м.Любомль. ФОП Стасюк Олег Миколайович, с.Бірки.Школа. Дитячий садок. Клуб.Сільська рада.Медичний пункт. ПАТ"Укртелеком". Любомльське споживче товариство. Контора Фермерське господарство"Козацький двір". УДППЗ"УКРПОШТА" .с.Бірки. Насосна Шацьке міжрайонне управління водного господарства, с.Скиби. Тракторна бригада Фермерське господарство"Козацький двір". Школа. Дитячий садок. Клуб. Любомльське споживче товариство. Медичний пункт. ФОП Богуш О.І. Фермерське господарство ”АКАПЕЛЬ”, С. Бірки сСкиби14:00-17:00. ФОП Пилиповець Ігор Купріянович ФОП Шкледа В.А. ФОП Дричик Наталія Леонідівна, с. Світязь вулвул.Набережна10:00-17:00. ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій ПавловичОСББ "Наш дім 43"ТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Стельмащук Любов СтепанівнаТов.з обмеж.відповідальністю"Бізторг-2010"Любомльське товариство сприяння оборони УкраїниДержавна фінансова інспекція у Волинській областіТОВ "Надія"ФОП Антипюк Л.І. МПП "Граніт"ФОП Веремчук К.О. ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаЛюбомльське споживче товариствоФОП Гурко Олександр Володимирович, ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби УкраїниТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД"ТзОВ "Любомльське РБП"ВДСО при УМВС України у Вол. облФОП Гольчук Олексій МихайловичУправління фінансів Любомльської держадміністраціїРВ УМВС України м. ЛюбомльВідкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"Любомльська міжрайонна державна податкова інспекціПриватна фірма "РАК"ФОП Степанюк Майя ОлексіївнаФОП Бондарук Руслан ВасильовичСп-не українсько-німецьке тов.з обм.відп."Кершер"ФОП Хмелярський Ігор ЄвгеновичФОП Трофимович Галина МиколаївнаФОП Бондаренко Олег ВолодимировичПАТ"Укртелеком" Волинська філіяФОП Сікорська Тетяна ВасилівнаФОП Немчук Валерій ІвановичРВНО м.ЛюбомльБілобабка Людмила МиколаївнаБлагодійний центрФОП Дубій С.Ф, .Любомль: в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів10:00 - 17:00. Тер.центр, УПЦ, ФАП, магазин, с.Бучин9:00-17:00. «Волиньвантажтранс», ЦПТО (училище)9:00-17:00. с. Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.с.Вітоніж вул.Першотравнева.с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП., с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.смт.Дубище вул.Польова..с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю), с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)с.Пожарки (повністю)9:30-16:30. СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков, с.Растів, Дольськ10:00-16:30. ТзОВ НВП «Заповіт Новий»- бригада, ВО Турійської РДА – школа, Романюк Л.Б. – торговий кіоск, РСТ – магазин, ХВЄ – молитовний будинок, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, с.Крать ,Овлочин