Де у Луцьку та на Волині не буде світла 30 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00 -17:00/ с. Льотниче вул. Дружби №28-74, 25-73
Горохівський район
09:00 -17:00. Школа,клуб,Марянівське СТ. Вул. Центральна.
Іваничівський район
10:00 – 13:00 ПрАТ "КИЇВСТАР ", Баз.стІваничі
ПП МП"САНТЕХМОНТАЖ", Складське приміщення
ФОП Олійник М.А.Торговий павільон
ФОП ДМИТРУК Л.В., Магазин "Зодіак"
ФОП Гергеша О.М. Магазин
ФОП Оксенюк М.І. Торговий павільйон, смт.Іваничі вул.Грушевського, вул.Дружби, вул.Дорошенко, вул.Мічуріна, вул.Незалежності, вул.Пекарська, провулок Сонячний і прилеглі
13:00 – 17:00. Відділ освіти,культури,молоді та спорту
Іваничів.РДА
Адмінприміщення Газета Колос
ГУ Національноїполіції
Адмінприміщення
ФОП Іванчук В.П., Магазин
ФОП Хом`як І.В., Стом.кабінет
ФОП ПАЛАМАРЧУК Л.П., Тимчасова
споруда-кіоск
ФОП Генсецька Н.Й., Нежитлове приміщення-магазин
ФО Ничипорук Н.І. Нежитлове приміщення-магазин
ФОП Рад-чук Т.Г.
Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності
10:00 – 17:00 АТЕЛЬЄ "Обнова"
Приміщеннярайонної ради
Швейнамайстерня
Адмінприміщення
Магазин"Стиль"
Аптека № 28
Магазин
Магазин
Столярна майстерня
Магазин "Орхідея"
Магазин "Діана"
Стоматологіч.-кабінет
Торговий павільйон
Салон краси "Шарм"
Магазин
Приміщення магазину
Тимчасова споруда
Школа №1 кот.
Укртелеком №4, смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Гагаріна, вул.Грушевського, вул.Львівська, вул.Незалежності, провулок Новий, провулок Східний
Ківерцівський район
13:00-17:00. Управління пенсійного фонду в Ківерцівському р-ні
ФОП Коваленко А.І. - магазин
м. Ківерці
вул. Жовтнева
пров. Квітневий
вул. Міцкевича буд. 9-48а
вул.. Л.Українки буд. 8-33
9:00-17:00. смт. Цумань
вул. Тарасюка
вул. Солов’їна
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
9:00-17:00. Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Комунальне некомерційне
підприємство Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Сільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП СачукА.В, с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
с.Краснодубє
Локачинський район
9:00-17:00. с/р, ФОП Татарин, с. Заячиці, вул. Колгоспу Дружба, вул. Набережна
Івашко А. М. -церква
Познякевич Р.В. –с/р
Свистун М. В. -ферма
Козаченко А.В. - пилорама
Шуклін А.О. –склад
ФОП Нерода –Магазин, с. Крухиничі, вул. Луцька
с. Крухиничі частково
місто Луцьк
9:00-17:00. Школа,клуб,Марянівське СТ., Вул.Центральна.
Луцький район
10:00-17:00. ФОП Новосад В.М., с. Липини, вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського
Любомльський та Шацький райони
10:00-17:00. Бібліотека с. Гуща ФОП Боярчук Іван Кузьмович ТОВ "Альма-2"ФОП Гурко Ігор Лукашович Дитячий садок с.Гуща Сільська Рада с.Гуща ТПС с.Гуща Клуб с.Гуща П/прийому с.Гуща Церква с.Гуща ПАТ"Укртелеком" Волинська філія Державне під-во "Любомльське лісове господарство"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР тр. бригада Школа Гуща Лікарня Комунальне підприемство "Наше село" с.Гуща. Магазин с. Миловань. М/П, с. Миловань, С. Гуща Миловань частково с.Зелений Гай
10:00-14:00. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія. ФОП Мохнюк Надія Іванівна.Пілорама. Шацький національний природний парк контора. ФОП Марчук Леся Миколаївна.Метеостанція. М/П с.Світязь. Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників. Кінотеатр. "Маяк"Мале підприемство "Октан". Бібліотека с. Світязь. Церква с.Світязь. ФОП Бучман Марія Петрівна. Вол.обласне мисл-рибальське вир. База відпочинку СБУ. Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер".варійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС. ов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг"Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство"ФОП Заяць Жанна Петрівна сСвітязь вул. Жовтнева Шевченка Комсомольськапров. Монастирський Набережна
10:00-17:00. м.Любомль. ФОП Стасюк Олег Миколайович, с.Бірки.Школа. Дитячий садок. Клуб.Сільська рада.Медичний пункт. ПАТ"Укртелеком". Любомльське споживче товариство. Контора Фермерське господарство"Козацький двір". УДППЗ"УКРПОШТА" .
с.Бірки. Насосна Шацьке міжрайонне управління водного господарства, с.Скиби. Тракторна бригада Фермерське господарство"Козацький двір". Школа. Дитячий садок. Клуб. Любомльське споживче товариство. Медичний пункт. ФОП Богуш О.І. Фермерське господарство ”АКАПЕЛЬ”, С. Бірки сСкиби
14:00-17:00. ФОП Пилиповець Ігор Купріянович ФОП Шкледа В.А. ФОП Дричик Наталія Леонідівна, с. Світязь вулвул.Набережна
10:00-17:00. ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій ПавловичОСББ "Наш дім 43"ТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Стельмащук Любов СтепанівнаТов.з обмеж.відповідальністю"Бізторг-2010"Любомльське товариство сприяння оборони УкраїниДержавна фінансова інспекція у Волинській областіТОВ "Надія"ФОП Антипюк Л.І. МПП "Граніт"ФОП Веремчук К.О. ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаЛюбомльське споживче товариствоФОП Гурко Олександр Володимирович, ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби УкраїниТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД"ТзОВ "Любомльське РБП"ВДСО при УМВС України у Вол. облФОП Гольчук Олексій МихайловичУправління фінансів Любомльської держадміністраціїРВ УМВС України м. ЛюбомльВідкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"Любомльська міжрайонна державна податкова інспекціПриватна фірма "РАК"ФОП Степанюк Майя ОлексіївнаФОП Бондарук Руслан ВасильовичСп-не українсько-німецьке тов.з обм.відп."Кершер"ФОП Хмелярський Ігор ЄвгеновичФОП Трофимович Галина МиколаївнаФОП Бондаренко Олег ВолодимировичПАТ"Укртелеком" Волинська філіяФОП Сікорська Тетяна ВасилівнаФОП Немчук Валерій ІвановичРВНО м.ЛюбомльБілобабка Людмила МиколаївнаБлагодійний центрФОП Дубій С.Ф, .Любомль: в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
Любешівський район
10:00 - 17:00. Тер.центр, УПЦ, ФАП, магазин, с.Бучин
місто Нововолинськ
9:00-17:00. «Волиньвантажтранс», ЦПТО (училище)
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
с.Вітоніж вул.Першотравнева.
с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП., с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
смт.Дубище вул.Польова..
с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю), с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)
с.Пожарки (повністю)
Турійський район
9:30-16:30. СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков, с.Растів, Дольськ
10:00-16:30. ТзОВ НВП «Заповіт Новий»- бригада, ВО Турійської РДА – школа, Романюк Л.Б. – торговий кіоск, РСТ – магазин, ХВЄ – молитовний будинок, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, с.Крать ,Овлочин
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
09:00 -17:00/ с. Льотниче вул. Дружби №28-74, 25-73
Горохівський район
09:00 -17:00. Школа,клуб,Марянівське СТ. Вул. Центральна.
Іваничівський район
10:00 – 13:00 ПрАТ "КИЇВСТАР ", Баз.стІваничі
ПП МП"САНТЕХМОНТАЖ", Складське приміщення
ФОП Олійник М.А.Торговий павільон
ФОП ДМИТРУК Л.В., Магазин "Зодіак"
ФОП Гергеша О.М. Магазин
ФОП Оксенюк М.І. Торговий павільйон, смт.Іваничі вул.Грушевського, вул.Дружби, вул.Дорошенко, вул.Мічуріна, вул.Незалежності, вул.Пекарська, провулок Сонячний і прилеглі
13:00 – 17:00. Відділ освіти,культури,молоді та спорту
Іваничів.РДА
Адмінприміщення Газета Колос
ГУ Національноїполіції
Адмінприміщення
ФОП Іванчук В.П., Магазин
ФОП Хом`як І.В., Стом.кабінет
ФОП ПАЛАМАРЧУК Л.П., Тимчасова
споруда-кіоск
ФОП Генсецька Н.Й., Нежитлове приміщення-магазин
ФО Ничипорук Н.І. Нежитлове приміщення-магазин
ФОП Рад-чук Т.Г.
Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності
10:00 – 17:00 АТЕЛЬЄ "Обнова"
Приміщеннярайонної ради
Швейнамайстерня
Адмінприміщення
Магазин"Стиль"
Аптека № 28
Магазин
Магазин
Столярна майстерня
Магазин "Орхідея"
Магазин "Діана"
Стоматологіч.-кабінет
Торговий павільйон
Салон краси "Шарм"
Магазин
Приміщення магазину
Тимчасова споруда
Школа №1 кот.
Укртелеком №4, смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Гагаріна, вул.Грушевського, вул.Львівська, вул.Незалежності, провулок Новий, провулок Східний
Ківерцівський район
13:00-17:00. Управління пенсійного фонду в Ківерцівському р-ні
ФОП Коваленко А.І. - магазин
м. Ківерці
вул. Жовтнева
пров. Квітневий
вул. Міцкевича буд. 9-48а
вул.. Л.Українки буд. 8-33
9:00-17:00. смт. Цумань
вул. Тарасюка
вул. Солов’їна
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
9:00-17:00. Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
Комунальне некомерційне
підприємство Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Сільськогосподарське ТзОВ"Сагайдачного"
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП СачукА.В, с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
с.Краснодубє
Локачинський район
9:00-17:00. с/р, ФОП Татарин, с. Заячиці, вул. Колгоспу Дружба, вул. Набережна
Івашко А. М. -церква
Познякевич Р.В. –с/р
Свистун М. В. -ферма
Козаченко А.В. - пилорама
Шуклін А.О. –склад
ФОП Нерода –Магазин, с. Крухиничі, вул. Луцька
с. Крухиничі частково
місто Луцьк
9:00-17:00. Школа,клуб,Марянівське СТ., Вул.Центральна.
Луцький район
10:00-17:00. ФОП Новосад В.М., с. Липини, вул. Сонячна, Січових Стрільців, Д.Галицького, Грушевського
Любомльський та Шацький райони
10:00-17:00. Бібліотека с. Гуща ФОП Боярчук Іван Кузьмович ТОВ "Альма-2"ФОП Гурко Ігор Лукашович Дитячий садок с.Гуща Сільська Рада с.Гуща ТПС с.Гуща Клуб с.Гуща П/прийому с.Гуща Церква с.Гуща ПАТ"Укртелеком" Волинська філія Державне під-во "Любомльське лісове господарство"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР тр. бригада Школа Гуща Лікарня Комунальне підприемство "Наше село" с.Гуща. Магазин с. Миловань. М/П, с. Миловань, С. Гуща Миловань частково с.Зелений Гай
10:00-14:00. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія. ФОП Мохнюк Надія Іванівна.Пілорама. Шацький національний природний парк контора. ФОП Марчук Леся Миколаївна.Метеостанція. М/П с.Світязь. Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників. Кінотеатр. "Маяк"Мале підприемство "Октан". Бібліотека с. Світязь. Церква с.Світязь. ФОП Бучман Марія Петрівна. Вол.обласне мисл-рибальське вир. База відпочинку СБУ. Товариство з обмеж.відповід.фірма "Феміда-Інтер".варійно-рятувальний загін спец.призн.терупр.УМВС. ов.з обмеженою відповідальністю"Гербор-холдінг"Д.П."Шацьке учбово-досвідне лісове господарство"ФОП Заяць Жанна Петрівна сСвітязь вул. Жовтнева Шевченка Комсомольськапров. Монастирський Набережна
10:00-17:00. м.Любомль. ФОП Стасюк Олег Миколайович, с.Бірки.Школа. Дитячий садок. Клуб.Сільська рада.Медичний пункт. ПАТ"Укртелеком". Любомльське споживче товариство. Контора Фермерське господарство"Козацький двір". УДППЗ"УКРПОШТА" .
с.Бірки. Насосна Шацьке міжрайонне управління водного господарства, с.Скиби. Тракторна бригада Фермерське господарство"Козацький двір". Школа. Дитячий садок. Клуб. Любомльське споживче товариство. Медичний пункт. ФОП Богуш О.І. Фермерське господарство ”АКАПЕЛЬ”, С. Бірки сСкиби
14:00-17:00. ФОП Пилиповець Ігор Купріянович ФОП Шкледа В.А. ФОП Дричик Наталія Леонідівна, с. Світязь вулвул.Набережна
10:00-17:00. ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій ПавловичОСББ "Наш дім 43"ТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Стельмащук Любов СтепанівнаТов.з обмеж.відповідальністю"Бізторг-2010"Любомльське товариство сприяння оборони УкраїниДержавна фінансова інспекція у Волинській областіТОВ "Надія"ФОП Антипюк Л.І. МПП "Граніт"ФОП Веремчук К.О. ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаЛюбомльське споживче товариствоФОП Гурко Олександр Володимирович, ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби УкраїниТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД"ТзОВ "Любомльське РБП"ВДСО при УМВС України у Вол. облФОП Гольчук Олексій МихайловичУправління фінансів Любомльської держадміністраціїРВ УМВС України м. ЛюбомльВідкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"Любомльська міжрайонна державна податкова інспекціПриватна фірма "РАК"ФОП Степанюк Майя ОлексіївнаФОП Бондарук Руслан ВасильовичСп-не українсько-німецьке тов.з обм.відп."Кершер"ФОП Хмелярський Ігор ЄвгеновичФОП Трофимович Галина МиколаївнаФОП Бондаренко Олег ВолодимировичПАТ"Укртелеком" Волинська філіяФОП Сікорська Тетяна ВасилівнаФОП Немчук Валерій ІвановичРВНО м.ЛюбомльБілобабка Людмила МиколаївнаБлагодійний центрФОП Дубій С.Ф, .Любомль: в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
Любешівський район
10:00 - 17:00. Тер.центр, УПЦ, ФАП, магазин, с.Бучин
місто Нововолинськ
9:00-17:00. «Волиньвантажтранс», ЦПТО (училище)
Рожищенський район
9:00-17:00. с. Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”, м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
с.Вітоніж вул.Першотравнева.
с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП., с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
смт.Дубище вул.Польова..
с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю), с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)
с.Пожарки (повністю)
Турійський район
9:30-16:30. СГПП «Надія» - тр.бр, ФОП Гунько Я.П. – магазин, їдальня, школа, ФАП, ФОП Третяков, с.Растів, Дольськ
10:00-16:30. ТзОВ НВП «Заповіт Новий»- бригада, ВО Турійської РДА – школа, Романюк Л.Б. – торговий кіоск, РСТ – магазин, ХВЄ – молитовний будинок, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, с.Крать ,Овлочин
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