У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*
Сьогодні, 12:48
В дитячому комплексі «Смугастий носоріг» є дуже творче місце для дітей - художня студія. Талановиті та досвідчені педагоги навчать малювати кожного малюка та уміло відкриють такий безмежно цікавий світ мистецтва.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру «Промінь».
Заняття відбуваються кожен день. Їхня тривалість - дві години з перервою на чай та печиво у «Чорничному кафе». Групи формують, зважаючи на вік. У програмі - освоєння різних технік та напрямків мистецтва:
- живопис;
- графіка;
- кольорознавство;
- рисунок;
- ліплення.
Також в навчальну програму включають цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:
- кардмейдинг;
- квілінг;
- скрапбукінг;
- створення виробів з фетру.
Матеріали на майстер-класи надають.
Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:
- зручне розташування;
- дуже цікава авторська навчальна програма;
- неймовірно гарний інтер‘єр та атмосфера що надихає;
- індивідуальний підхід до кожної дитини;
- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.
Уроки малювання, запевняють у студії, дуже корисні. Вони позитивно впливають на розвиток уяви та фантазії, розумову активність, пам'ять, дрібну моторику, сприяють поглибленню знань про навколишній світ, вчать зосередженості, мають заспокійливий ефект, додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.
У художній студіі перше пробне заняття - безкоштовне, надають всі необхідні матеріали. «Не зволікайте та записуйтесь. Вашому малюку у нас точно сподобається», - кажуть у комплексі «Смугастий носоріг». Вартість абонемента на 4 заняття в місяць - 320 грн. Вартість абонемента на 8 занять в місяць - 580 грн. Вартість абонемента на 12 занять в місяць - 800 грн.
Адреса: пр. Президента Грушевського, 2, РЦ «Промінь», дитячий комплекс «Смугастий носоріг», телефон комплексу: 066 7550757, телефон художньої студіі: 066 7700750
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру «Промінь».
Заняття відбуваються кожен день. Їхня тривалість - дві години з перервою на чай та печиво у «Чорничному кафе». Групи формують, зважаючи на вік. У програмі - освоєння різних технік та напрямків мистецтва:
- живопис;
- графіка;
- кольорознавство;
- рисунок;
- ліплення.
Також в навчальну програму включають цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:
- кардмейдинг;
- квілінг;
- скрапбукінг;
- створення виробів з фетру.
Матеріали на майстер-класи надають.
Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:
- зручне розташування;
- дуже цікава авторська навчальна програма;
- неймовірно гарний інтер‘єр та атмосфера що надихає;
- індивідуальний підхід до кожної дитини;
- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.
Уроки малювання, запевняють у студії, дуже корисні. Вони позитивно впливають на розвиток уяви та фантазії, розумову активність, пам'ять, дрібну моторику, сприяють поглибленню знань про навколишній світ, вчать зосередженості, мають заспокійливий ефект, додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.
У художній студіі перше пробне заняття - безкоштовне, надають всі необхідні матеріали. «Не зволікайте та записуйтесь. Вашому малюку у нас точно сподобається», - кажуть у комплексі «Смугастий носоріг». Вартість абонемента на 4 заняття в місяць - 320 грн. Вартість абонемента на 8 занять в місяць - 580 грн. Вартість абонемента на 12 занять в місяць - 800 грн.
Адреса: пр. Президента Грушевського, 2, РЦ «Промінь», дитячий комплекс «Смугастий носоріг», телефон комплексу: 066 7550757, телефон художньої студіі: 066 7700750
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи готова Волинь до нового опалювального сезону
Сьогодні, 12:58
У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*
Сьогодні, 12:48
Склали рейтинг регіонів України, де жити найдорожче та найдешевше: де опинилася Волинь
Сьогодні, 12:32
Рік після трагедії: того, хто на смерть збив 18-річного хлопця у Чарукові, так і не знайшли
Сьогодні, 12:30