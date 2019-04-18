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У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*

У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*
В дитячому комплексі «Смугастий носоріг» є дуже творче місце для дітей - художня студія. Талановиті та досвідчені педагоги навчать малювати кожного малюка та уміло відкриють такий безмежно цікавий світ мистецтва.

Про це повідомляє пресслужба розважального центру «Промінь».

Заняття відбуваються кожен день. Їхня тривалість - дві години з перервою на чай та печиво у «Чорничному кафе». Групи формують, зважаючи на вік. У програмі - освоєння різних технік та напрямків мистецтва:

- живопис;
- графіка;
- кольорознавство;
- рисунок;
- ліплення.

Також в навчальну програму включають цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:

- кардмейдинг;
- квілінг;
- скрапбукінг;
- створення виробів з фетру.

Матеріали на майстер-класи надають.

Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:

- зручне розташування;
- дуже цікава авторська навчальна програма;
- неймовірно гарний інтер‘єр та атмосфера що надихає;
- індивідуальний підхід до кожної дитини;
- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.
У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*

Уроки малювання, запевняють у студії, дуже корисні. Вони позитивно впливають на розвиток уяви та фантазії, розумову активність, пам'ять, дрібну моторику, сприяють поглибленню знань про навколишній світ, вчать зосередженості, мають заспокійливий ефект, додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.

У художній студіі перше пробне заняття - безкоштовне, надають всі необхідні матеріали. «Не зволікайте та записуйтесь. Вашому малюку у нас точно сподобається», - кажуть у комплексі «Смугастий носоріг». Вартість абонемента на 4 заняття в місяць - 320 грн. Вартість абонемента на 8 занять в місяць - 580 грн. Вартість абонемента на 12 занять в місяць - 800 грн.

Адреса: пр. Президента Грушевського, 2, РЦ «Промінь», дитячий комплекс «Смугастий носоріг», телефон комплексу: 066 7550757, телефон художньої студіі: 066 7700750
У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*
У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*
У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*

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Теги: Промінь, Смугастий носоріг, художня школа, малювання, Луцьк
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