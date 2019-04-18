У «Промені» запрацювала художня школа для дітей*

В дитячому комплексі «Смугастий носоріг» є дуже творче місце для дітей - художня студія. Талановиті та досвідчені педагоги навчать малювати кожного малюка та уміло відкриють такий безмежно цікавий світ мистецтва.Про це повідомляє пресслужба розважального центру «Промінь».Заняття відбуваються кожен день. Їхня тривалість - дві години з перервою на чай та печиво у «Чорничному кафе». Групи формують, зважаючи на вік. У програмі - освоєння різних технік та напрямків мистецтва:- живопис;- графіка;- кольорознавство;- рисунок;- ліплення.Також в навчальну програму включають цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:- кардмейдинг;- квілінг;- скрапбукінг;- створення виробів з фетру.Матеріали на майстер-класи надають.Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:- зручне розташування;- дуже цікава авторська навчальна програма;- неймовірно гарний інтер‘єр та атмосфера що надихає;- індивідуальний підхід до кожної дитини;- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.Уроки малювання, запевняють у студії, дуже корисні. Вони позитивно впливають на розвиток уяви та фантазії, розумову активність, пам'ять, дрібну моторику, сприяють поглибленню знань про навколишній світ, вчать зосередженості, мають заспокійливий ефект, додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.У художній студіі перше пробне заняття - безкоштовне, надають всі необхідні матеріали. «Не зволікайте та записуйтесь. Вашому малюку у нас точно сподобається», - кажуть у комплексі «Смугастий носоріг». Вартість абонемента на 4 заняття в місяць - 320 грн. Вартість абонемента на 8 занять в місяць - 580 грн. Вартість абонемента на 12 занять в місяць - 800 грн.Адреса: пр. Президента Грушевського, 2, РЦ «Промінь», дитячий комплекс «Смугастий носоріг», телефон комплексу: 066 7550757, телефон художньої студіі: 066 7700750