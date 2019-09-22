ФК «Волинь» поповнився двома новими гравцями

Ігор Сікорський та Богдан Оринчак.



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Ігор Сікорський – досвідчений нападник, вихованець столичного футболу. Професійну кар’єру починав у луганській «Зорі», виступав також за алчевську «Сталь», харківський «Геліос», «Миколаїв», рівненський «Верес», «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Минулого сезону захищав кольори «Агробізнеса» та «Чорноморця», забив 11 голів у Першій лізі чемпіонату України. У «Волині» виступатиме під номером 77.







Богдан Оринчак – універсальний футболіст, який може зіграти як флангового півзахисника, так і вінгера чи атакувального півзахисника. Вихованець прикарпатського футболу, протягом декількох сезонів пройшов із «Прикарпаттям» шлях від аматорського чемпіонату до Першої ліги, був одним із лідерів команди. Виступав також за «Минай» та «Рух». У «Волині» виступатиме під номером 10.







Нагадаємо, що раніше до «Волині» приєдналися восьмеро новачків. А після першого туру гравцями «Хрестоносців» стали півзахисник Владислав Приймак та захисник Роман Никитюк, які уже встигли дебютувати за команду в офіційних іграх.



Нагадують, що 1 жовтня «Волинь» зіграє перенесений матч 3-го туру чемпіонату України в Першій лізі проти тернопільської «Ниви».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Волинь» продовжує підсилюватися перед наступними матчами чемпіонату України. Так, «Хрестоносцями» стало ще двоє нових футболістів –таПро це повідомляє пресслужба клубу.Ігор Сікорський – досвідчений нападник, вихованець столичного футболу. Професійну кар’єру починав у луганській «Зорі», виступав також за алчевську «Сталь», харківський «Геліос», «Миколаїв», рівненський «Верес», «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Минулого сезону захищав кольори «Агробізнеса» та «Чорноморця», забив 11 голів у Першій лізі чемпіонату України. У «Волині» виступатиме під номером 77.Богдан Оринчак – універсальний футболіст, який може зіграти як флангового півзахисника, так і вінгера чи атакувального півзахисника. Вихованець прикарпатського футболу, протягом декількох сезонів пройшов із «Прикарпаттям» шлях від аматорського чемпіонату до Першої ліги, був одним із лідерів команди. Виступав також за «Минай» та «Рух». У «Волині» виступатиме під номером 10.Нагадаємо, що раніше до «Волині» приєдналися восьмеро новачків. А після першого туру гравцями «Хрестоносців» стали півзахисникта захисник, які уже встигли дебютувати за команду в офіційних іграх.Нагадують, що 1 жовтня «Волинь» зіграє перенесений матч 3-го туру чемпіонату України в Першій лізі проти тернопільської «Ниви».

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