Мріє стати пожежником: у сина загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 29 вересня, тринадцятий день народження святкує. Хлопчик є сином Героя України. Його татобрав участь в подіях Революції Гідності у складі Автомайдану. У часі війни – боєць 2-ї роти «Захід» 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар».5 вересня 2014-го загинув під час бою з російськими диверсантами, які напали на бійців 2-ї роти батальйону із засідки поблизу села Весела Гора. Бійці на двох машинах під'їхали до блокпоста – на ньому майорів український прапор. Командир групи вийшов з машини, терористи відкрили вогонь. Прострелено бензобак, одна з автівок вибухнула. Свою нагороду «За оборону Луганського аеропорту» отримав посмертно.Максим навчається у 7-му класі, вчиться задовільно, хоча й буває тяжко. Серед улюблених шкільних предметів – польська мова, малювання та трудове навчання. Важкими для себе хлопець вважає математику та англійську мову, ніяк не може справитись із чужими словами, зате з українською чудово справляється.Не даремно полюбляє Максим фізкультуру і не боїться труднощів, адже міцна фізична підготовка буде запорукою успіху в обраній ним майбутній професії. У нього є мрія – рятувати людей. Тому вже зараз свідомо говорить, що коли виросте хоче стати пожежником.У вільний час дуже полюбляє грати з друзями футбол. Оскільки, хлопець має слабкий імунітет та часто хворіє, тому потребує оздоровлення у санаторіях чи на морі. Однією з країн, у яку мріяв би поїхати, є Франція, тому що саме там є великий розважальний центр «Дісней Ленд». Максим полюбляє грати у розвиваючі настільні ігри. Йому подобається читати книги англійської письменниці Джоан К. Ролінґ, зокрема його цікавлять пригоди головного героя Гаррі Поттера.Хлопець мріє зустрітися з ірландським бійцем змішаних бойових мистецтв, який виступав у професійному боксі Конором Ентоні Макгрегором.Максим розповів повчальну історію про свій похід з братом по котики для мами на річку: «Прийшли ми на річку, де був тоненький лід, почали по ньому йти, нас не зупиняло те, що він тріщить. В результаті, мій брат провалився, а я його діставав. Добре, що все закінчилося добре, і ми зрозуміли, що вчинили не правильно».Мама юного рятівника Наталія, з його ж слів є дуже чудовою, прекрасною, сильною людиною, жінкою, яка завжди підтримає його у тяжку хвилину, з розумінням поставиться до будь-якої ситуації. І він, в свою чергу, намагається матусю слухати, допомагати винести сміття та прибрати в домі, застелити своє ліжко та навіть вимити посуд. Максим завжди підтримує маму, коли їй це потрібно.Мама хлопчика розповіла, що сім’я виживає на її невелику зарплату, від держави вони змогли отримати лише мізерну виплату. А саме основне, що мама з дітками живе одна, і чоловічі руки по господарству завжди потрібні, особливо у тій ситуації, що житло уже потребує ремонту. Та й фінансова підтримка їм би не завадила. З речей найбільш актуальним для її сина є взуття. Сім’я надала також адресу для листування, Максим завжди радий новим знайомствам та дружній переписці.Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/1/atamanchuk.htmЗробити сюрприз Максимові може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.: 5168 7574 0545 9985 (Ковальчук Наталя Валеріївна, Приватбанк)Атаманчук Максим – 13 років (29.09.2007 ).м. Луцьк. Зріст: 165; Розмір взуття: 39