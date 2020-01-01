Склали рейтинг регіонів України, де жити найдорожче та найдешевше: де опинилася Волинь





Про це



Рейтинг склали на основі щомісячних даних Держстату про споживчі ціни на базові продукти та послуги. Укладачі рейтингу підрахували цю суму для кожної області. До цієї суми увійшли ціни на деякі продукти, алкогольні напої, ліки, послуги стоматолога, пальне, проїзд у міському транспорті, один день у садочку. Детальний перелік ми навели в кінці матеріалу.



Найдорожчим виявилося життя у Черкаській області, а найдешевшим у Житомирській. Якби ми включили до кошика оренду житла, то найдорожчими виявилися б Київ, Одеська та Львівська області.



Вартість життя в Україні за областями, серпень



Сума середніх цін на продукти, алкоголь, ліки, пальне, проїзд в транспорті та день в садочку.



Де найдорожче та найдешевше життя

Черкаська область – 2 877 гривень;

Київ – 2 559 гривень;

Одеська область – 2 431 гривня;

Запорізька область – 2 426 гривень;

Київська область – 2 416 гривень;

Дніпропетровська область – 2 379 гривень;

Львівська область – 2 279 гривень;

Чернівецька область – 2 275 гривень;

Херсонська область – 2 242 гривні;

Миколаївська область – 2 214 гривні;

Сумська область – 2 213 гривень;

Луганська область 2 211 гривня;

Кіровоградська область – 2 200 гривень;

Закарпатська область – 2 195 гривень;

Харківська область – 2 178 гривень;

Донецька область – 2 139 гривень;

Волинська область – 2 138 гривень;

Вінницька область – 2 124 гривні;

Івано-Франківська область – 2 122 гривні;

Полтавська область – 2 098 гривень;

Рівненська область – 2 098 гривень;

Тернопільська область – 2 084 гривні;

Хмельницька область – 2 081 гривня;

Чернігівська область – 2 035 гривень;

Житомирська область – 2 010 гривень.



Черкащина у рейтингу посіла перше місце, зокрема через дорогі стоматологічні послуги, ціни на які відчутно перевищують ціни в інших областях.



Де найдешевша і найдорожча їжа



В середньому батон вагою 500 грамів в Україні у серпні можна було придбати за 13 гривень 97 копійок. Найдорожче платили мешканці Волинської області – 16,07 гривні. Також дорогий батон на Львівщині та Одещині. Натомість найдешевше купити батон могли жителі Миколаївщини – за 11 гривень 60 копійок. Недалеко ціни втекли й на Дніпропетровщині та Черкащині.



Кілограм курячого філе у серпні в середньому можна було купити за 87 гривень 39 копійок. Найдешевше на Харківщині (81,75 гривні), Львівщині та Вінниччині. Зате у Миколаївській області, де був найдешевший батон, курятину продавали найдорожче – майже за 97 гривень. Також дорого купували філе інші мешканці Півдня – в Одеський та Херсонській областях.



Літр молока найдорожче обійдеться в Одеській області – майже 28 гривень. Схожі ціни у Харківській області, трохи дешевше у Києві. Натомість найдешевше молоко у серпні лежало на полицях магазинів у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях – близько 23 гривень за літр. В середньому в Україні літр молока коштував 24 гривні 83 копійки.



Менше ніж 8 гривень за кілограм картоплі платили у серпні жителі Полтавської області. Дешево картопля обійшлася також на Тернопільщині та Чернігівщині. В середньому українці купували картоплю за 10 гривень 2 копійки. Дорожче платили у Києві – 11,3 гривні.



Півлітрова пляшка українського пива у серпні обійшлася українцям в 17 гривень 59 копійок. Пиво за менш ніж 16 гривень могли пити мешканці Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей. А от мешканці неокупованої частини Луганщини платити майже 20 гривень за пляшку.



Де найбільші і найменше витрати на транспорт



За даними Держстату найдешевшим проїзд у міському транспорті є в Херсонській області – всього 2,5 гривні. Близько 3 гривень на Черкащині та Кіровоградщині. А от найдорожче їздять жителі Києва (8 гривень) та Львівської області (7 гривень).



Для українців, які мають власний автомобіль найвигідніше жити в Чернігівській області, де за літр А-95 бензину в серпні можна було віддати 19 гривень 37 копійок. Найдорожчий бензин був на автозаправках Івано-Франківщини – майже 25 гривень за літр.



Зате мешканці Івано-Франківщини могли придбати найдешевшу в Україні страховку для автомобіля – за 762 гривні, тоді як у Києві така коштувала майже на тисячу гривень більше. До слова, страхування автомобіля ми виключили, коли складали рейтинг міст.



Де найдешевше і найдорожче лікування



У середньому придбати 10 таблеток жарознижувальних та знеболювальних українського виробництва можна було за 10 гривень 46 копійок. Проте ціни відчутно різняться за областями. Найдешевші ліки продавалися в аптеках Дніпропетровщини – 8,6 гривні, а найдорожчі в аптеках Донеччини – 13,29 гривні.



Ціни на стоматологічні послуги різняться ще більше. До 400 гривень полікувати зуба чи отримати іншу послугу можна було в Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській та Донецькій областях. В середньому в Україні це обійшлося в 527 гривень. Найдорожчі послуги стоматолога у Черкаській області – 1 130 гривень.



Діти



Один день дошкільної освіти в Україні коштує близько 25 гривень 31 копійку. Найдешевше в Луганській області – 14,33 гривні, а найдорожче в Донецькій – майже 39 гривень.



Де найдорожче та найдешевше житло



Ціни на житло відчутно відрізняються за областями. Саме ця витрата найбільше б вплинула на наш рейтинг вартості життя у містах України. Тож ми не включили її у наш кошик, а наводимо окремо. В середньому орендна плата за 1-кімнатну квартиру в Україні – 3 852 гривні.



Де найдешевша оренда:

Луганська область – 2 072 гривні;

Сумська область – 2 149 гривень.

Івано-Франківська область – 2 422 гривні.



Де найдорожча оренда:

Львівська область – 4 771 гривня;

Одеська область – 4 805 гривень;

Харківська область – 5 298 гривень;

Місто Київ – 7 409 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Склали рейтинг регіонів України за вартістю життя. Волинська область посіла у ньому 17-те місце.Про це йдеться у матеріалі 24 каналу.Рейтинг склали на основі щомісячних даних Держстату про споживчі ціни на базові продукти та послуги. Укладачі рейтингу підрахували цю суму для кожної області. До цієї суми увійшли ціни на деякі продукти, алкогольні напої, ліки, послуги стоматолога, пальне, проїзд у міському транспорті, один день у садочку. Детальний перелік ми навели в кінці матеріалу.Найдорожчим виявилося життя у Черкаській області, а найдешевшим у Житомирській. Якби ми включили до кошика оренду житла, то найдорожчими виявилися б Київ, Одеська та Львівська області.Сума середніх цін на продукти, алкоголь, ліки, пальне, проїзд в транспорті та день в садочку.Де найдорожче та найдешевше життяЧеркаська область – 2 877 гривень;Київ – 2 559 гривень;Одеська область – 2 431 гривня;Запорізька область – 2 426 гривень;Київська область – 2 416 гривень;Дніпропетровська область – 2 379 гривень;Львівська область – 2 279 гривень;Чернівецька область – 2 275 гривень;Херсонська область – 2 242 гривні;Миколаївська область – 2 214 гривні;Сумська область – 2 213 гривень;Луганська область 2 211 гривня;Кіровоградська область – 2 200 гривень;Закарпатська область – 2 195 гривень;Харківська область – 2 178 гривень;Донецька область – 2 139 гривень;Вінницька область – 2 124 гривні;Івано-Франківська область – 2 122 гривні;Полтавська область – 2 098 гривень;Рівненська область – 2 098 гривень;Тернопільська область – 2 084 гривні;Хмельницька область – 2 081 гривня;Чернігівська область – 2 035 гривень;Житомирська область – 2 010 гривень.Черкащина у рейтингу посіла перше місце, зокрема через дорогі стоматологічні послуги, ціни на які відчутно перевищують ціни в інших областях.В середньому батон вагою 500 грамів в Україні у серпні можна було придбати за 13 гривень 97 копійок. Найдорожче платили мешканці Волинської області – 16,07 гривні. Також дорогий батон на Львівщині та Одещині. Натомість найдешевше купити батон могли жителі Миколаївщини – за 11 гривень 60 копійок. Недалеко ціни втекли й на Дніпропетровщині та Черкащині.Кілограм курячого філе у серпні в середньому можна було купити за 87 гривень 39 копійок. Найдешевше на Харківщині (81,75 гривні), Львівщині та Вінниччині. Зате у Миколаївській області, де був найдешевший батон, курятину продавали найдорожче – майже за 97 гривень. Також дорого купували філе інші мешканці Півдня – в Одеський та Херсонській областях.Літр молока найдорожче обійдеться в Одеській області – майже 28 гривень. Схожі ціни у Харківській області, трохи дешевше у Києві. Натомість найдешевше молоко у серпні лежало на полицях магазинів у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях – близько 23 гривень за літр. В середньому в Україні літр молока коштував 24 гривні 83 копійки.Менше ніж 8 гривень за кілограм картоплі платили у серпні жителі Полтавської області. Дешево картопля обійшлася також на Тернопільщині та Чернігівщині. В середньому українці купували картоплю за 10 гривень 2 копійки. Дорожче платили у Києві – 11,3 гривні.Півлітрова пляшка українського пива у серпні обійшлася українцям в 17 гривень 59 копійок. Пиво за менш ніж 16 гривень могли пити мешканці Запорізької, Кіровоградської та Чернігівської областей. А от мешканці неокупованої частини Луганщини платити майже 20 гривень за пляшку.За даними Держстату найдешевшим проїзд у міському транспорті є в Херсонській області – всього 2,5 гривні. Близько 3 гривень на Черкащині та Кіровоградщині. А от найдорожче їздять жителі Києва (8 гривень) та Львівської області (7 гривень).Для українців, які мають власний автомобіль найвигідніше жити в Чернігівській області, де за літр А-95 бензину в серпні можна було віддати 19 гривень 37 копійок. Найдорожчий бензин був на автозаправках Івано-Франківщини – майже 25 гривень за літр.Зате мешканці Івано-Франківщини могли придбати найдешевшу в Україні страховку для автомобіля – за 762 гривні, тоді як у Києві така коштувала майже на тисячу гривень більше. До слова, страхування автомобіля ми виключили, коли складали рейтинг міст.У середньому придбати 10 таблеток жарознижувальних та знеболювальних українського виробництва можна було за 10 гривень 46 копійок. Проте ціни відчутно різняться за областями. Найдешевші ліки продавалися в аптеках Дніпропетровщини – 8,6 гривні, а найдорожчі в аптеках Донеччини – 13,29 гривні.Ціни на стоматологічні послуги різняться ще більше. До 400 гривень полікувати зуба чи отримати іншу послугу можна було в Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській та Донецькій областях. В середньому в Україні це обійшлося в 527 гривень. Найдорожчі послуги стоматолога у Черкаській області – 1 130 гривень.Один день дошкільної освіти в Україні коштує близько 25 гривень 31 копійку. Найдешевше в Луганській області – 14,33 гривні, а найдорожче в Донецькій – майже 39 гривень.Ціни на житло відчутно відрізняються за областями. Саме ця витрата найбільше б вплинула на наш рейтинг вартості життя у містах України. Тож ми не включили її у наш кошик, а наводимо окремо. В середньому орендна плата за 1-кімнатну квартиру в Україні – 3 852 гривні.Луганська область – 2 072 гривні;Сумська область – 2 149 гривень.Івано-Франківська область – 2 422 гривні.Львівська область – 4 771 гривня;Одеська область – 4 805 гривень;Харківська область – 5 298 гривень;Місто Київ – 7 409 гривень.

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