Чи готова Волинь до нового опалювального сезону





Про це



За словами керівника управління житлово-комунального господарства ОДА Олега Токарева, на Волині завершується підготовка до опалювального сезону. Наразі безперебійному і вчасному початку теплопостачання можуть завадити борги споживачів за комунальні послуги.



Так, за послуги ДКП «Луцьктепло» споживачі заборгували 137 млн грн, з яких населення – 94,7 млн грн. Загальна заборгованість волинських підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» (із врахуванням заборгованості попередніх років), станом на 15 вересня 2020 року становить 255 мільйонів гривень.



Щодо спожитого природного газу, то перед ТОВ «Волиньгаз Збут» (із врахуванням попередніх років) борг споживачів становить 324,7 млн грн, а за послуги водопостачання та водовідведення – 79 млн грн.

Щодо технічної підготовки, то поточні та капітальні ремонтні роботи на об’єктах теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства планують закінчити до 1 жовтня поточного року.



Значні об’єми робіт проводяться з підготовки вулично-дорожнього господарства міст і населених пунктів, заготівлі посипкових матеріалів до осінньо-зимового періоду. Також завершується ремонт спеціалізованої техніки.



На цю мить підготовлені:

- об’єкти теплопостачання на 97%;

- об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства на 95%;

- житловий фонд на 92%;

- об’єкти соціально-культурного призначення на 96%;

- комунальне дорожньо-мостове господарства на 90%.



На осінньо-зимовий період згідно з планом реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, аварій на зовнішніх та внутрішньобудинкових електричних, теплових, водопровідних, каналізаційних та інших мережах по області сформували та будуть залучати 124 аварійних бригад з максимальним залученням 425 спеціалістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Готовність області до опалювального сезону 2020-2021 рр. обговорили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 вересня 2020-го року.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.За словами керівника управління житлово-комунального господарства ОДА, на Волині завершується підготовка до опалювального сезону. Наразі безперебійному і вчасному початку теплопостачання можуть завадити борги споживачів за комунальні послуги.Так, за послуги ДКП «Луцьктепло» споживачі заборгували 137 млн грн, з яких населення – 94,7 млн грн. Загальна заборгованість волинських підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» (із врахуванням заборгованості попередніх років), станом на 15 вересня 2020 року становить 255 мільйонів гривень.Щодо спожитого природного газу, то перед ТОВ «Волиньгаз Збут» (із врахуванням попередніх років) борг споживачів становить 324,7 млн грн, а за послуги водопостачання та водовідведення – 79 млн грн.Щодо технічної підготовки, то поточні та капітальні ремонтні роботи на об’єктах теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства планують закінчити до 1 жовтня поточного року.Значні об’єми робіт проводяться з підготовки вулично-дорожнього господарства міст і населених пунктів, заготівлі посипкових матеріалів до осінньо-зимового періоду. Також завершується ремонт спеціалізованої техніки.На цю мить підготовлені:- об’єкти теплопостачання на 97%;- об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства на 95%;- житловий фонд на 92%;- об’єкти соціально-культурного призначення на 96%;- комунальне дорожньо-мостове господарства на 90%.На осінньо-зимовий період згідно з планом реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, аварій на зовнішніх та внутрішньобудинкових електричних, теплових, водопровідних, каналізаційних та інших мережах по області сформували та будуть залучати 124 аварійних бригад з максимальним залученням 425 спеціалістів.

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