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В Україні хочуть запровадити пакет допомоги для вагітних: скільки він коштуватиме

В Україні хочуть запровадити пакет допомоги для вагітних: скільки він коштуватиме
Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити пакет допомоги для породіль на ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Як повідомив під час брифінгу 29 вересня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, МОЗ вже подало відповідний бюджетний запит на наступний рік, пише "Суспільне".

"Незважаючи на тенденцію до зниження, в Україні високими залишаються материнська, перинатальна, неонатальна смертність – вона в 1,5–3 рази вища, ніж в Європі", – зауважив міністр.

За словами Степанова, для зниження показників смертності вагітним жінкам слід забезпечити відповідні умови догляду, до створення яких хочуть залучити лікарів первинної ланки. Задля цього МОЗ пропонує запровадити додатковий пакет у розмірі 1026 гривень на місяць за ведення вагітності.

Як пояснив міністр, пакет включатиме повний огляд породілля, збір анамнезу, УЗД, кардіографію, лабораторну діагностику та інші медичні послуги, які передбачає ведення вагітності. Загальна сума, яку прогнозує МОЗ виходячи з кількості породіль в Україні, становить 2,2 мільярда гривень на рік.

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Теги: допомога, вагітні, МОЗ, Україна
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