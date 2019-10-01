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У Луцьку вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру

У Луцьку вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру
До меморіального знаку жертвам єврейського Голокосту, що розміщений у Луцьку на території мікрорайону Вересневе, сьогодні, 29 вересня, прийшли представники обласної та міської влади, аби вшанувати пам’ять жертв нацистських злочинів.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.

29 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення окупованої столиці України. Ця трагедія стала жахливим символом Голокосту на території Східної Європи.

Трагедія Бабиного Яру відзначається в Україні на державному рівні. Це є свідченням того, що в історичній пам’яті українського народу подібні скорботні події не мають часових проміжків та національних ознак.

Тож влада області та міста у цей день відвідала пам’ятний знак та поклала квіти у пам’ять про жертв нацистського режиму.

Довідка:

Бабин Яр – це некрополь для більше ніж 100 000 цивільних громадян та військовополонених. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943-го він був місцем регулярних розстрілів і поховань, які проводили органи нацистської поліції безпеки та айнзанцгрупи разом із військовою та цивільною владою Києва.

Жертвами нацистів стали євреї, роми, радянські військовополонені, українські націоналісти, пацієнти київської психіатричної лікарні, в’язні Сирецького табору та загалом усі ті, кого гітлерівці вважали своїми ворогами.

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Теги: Бабин Яр, Голокост, Луцьк
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