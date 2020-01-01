У дитсадку на Волині – спалах гострої кишкової інфекції

У селищі Локачі в дошкільному навчальному закладі «Пізнайко» виникло групове захворювання гострою кишковою інфекцією серед вихованців.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Зазначається, що за медичною допомогою з проявами гострих кишкових інфекцій звернулось 6 дітей віком від 3-х до 5 років. Захворювання зареєстрували у двох групах закладу: 5 випадків в старшій групі, 1 дитина – в молодшій групі. Діти лікуються амбулаторно, перебіг захворювання – в легкій формі.В осередку провели епідеміологічне обстеження, відібрали матеріал від працівників дошкільного закладу. Взяли для бактеріологічного дослідження харчові продукти, змиви, проби питної води. За результатами лабораторних досліджень виявили умовно патогенну флору у трьох дітей та ідентичну — з довкілля.В закладі провели заключну дезінфекцію. За контактними особами встановили медичний нагляд.З метою встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації, Горохівським міжрайонним відділом обласного лабораторного центру проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації епідускладнення.