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Волинянин під час збирання грибів у лісі знайшов 16 артилерійських снарядів

Волинянин під час збирання грибів у лісі знайшов 16 артилерійських снарядів
Волинянин у лісі знайшов старі боєприпаси.

Так, 28 вересня вранці поблизу села Старі Кошари Ковельського району чоловік, який збирав білі гриби, знайшов не лише гриби, а й заіржавілі вибухонебезпечні предмети, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Волинянин відразу ж зателефонував до служби порятунку аби повідомити про небезпечну знахідку.

Працівники групи піротехнічних робіт виїхали на місце знахідки та ідентифікували їх як 16 артилерійських снарядів калібру 76-міліметрів часів Другої Світової війни. Ще один 122-ти міліметровий артснаряд виявив у лісі мешканець села Мощена цього ж району.

Усі 17 боєприпасів минулої війни сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.

До слова, агалом з початку року сапери ДСНС Волині вилучили та знищили 849 боєприпасів часів минулих воєн.






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Теги: грибники, ліс, боєприпаси
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