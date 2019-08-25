Волинянин під час збирання грибів у лісі знайшов 16 артилерійських снарядів

Волинянин у лісі знайшов старі боєприпаси.Так, 28 вересня вранці поблизу села Старі Кошари Ковельського району чоловік, який збирав білі гриби, знайшов не лише гриби, а й заіржавілі вибухонебезпечні предмети, - інформує УДСНС України у Волинській області.Волинянин відразу ж зателефонував до служби порятунку аби повідомити про небезпечну знахідку.Працівники групи піротехнічних робіт виїхали на місце знахідки та ідентифікували їх як 16 артилерійських снарядів калібру 76-міліметрів часів Другої Світової війни. Ще один 122-ти міліметровий артснаряд виявив у лісі мешканець села Мощена цього ж району.Усі 17 боєприпасів минулої війни сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.До слова, агалом з початку року сапери ДСНС Волині вилучили та знищили 849 боєприпасів часів минулих воєн.