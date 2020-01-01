Вбивство сином матері у Луцьку: прокуратура вважає покарання надто м'яким





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Нагадаємо, 13 липня цього року тричі до цього судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки ударив рідну матір ножем у груди й убив. Жінці було 56 років.



Суд визнав його винним та призначив 8 років тюрми.



Вважаючи призначене судом покарання занадто м'яким, прокурори вимагатимуть покарати убивцю суворіше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори Луцької місцевої прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Луцького міськрайонного суду, згідно з яким 29-річному мешканцю обласного центру за умисне вбивство матері призначили покарання – 8 років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Нагадаємо, 13 липня цього року тричі до цього судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння,. Жінці було 56 років.Суд визнав його винним та призначив 8 років тюрми.Вважаючи призначене судом покарання занадто м'яким, прокурори вимагатимуть покарати убивцю суворіше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію