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Вбивство сином матері у Луцьку: прокуратура вважає покарання надто м'яким

Вбивство сином матері у Луцьку: прокуратура вважає покарання надто м'яким
Прокурори Луцької місцевої прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Луцького міськрайонного суду, згідно з яким 29-річному мешканцю обласного центру за умисне вбивство матері призначили покарання – 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, 13 липня цього року тричі до цього судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки ударив рідну матір ножем у груди й убив. Жінці було 56 років.

Суд визнав його винним та призначив 8 років тюрми.

Вважаючи призначене судом покарання занадто м'яким, прокурори вимагатимуть покарати убивцю суворіше.

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Теги: покарання, прокуратура, апеляці, вбивство, Потебні, Луцьк
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