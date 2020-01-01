Вбивство сином матері у Луцьку: прокуратура вважає покарання надто м'яким
Сьогодні, 15:47
Прокурори Луцької місцевої прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Луцького міськрайонного суду, згідно з яким 29-річному мешканцю обласного центру за умисне вбивство матері призначили покарання – 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, 13 липня цього року тричі до цього судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки ударив рідну матір ножем у груди й убив. Жінці було 56 років.
Суд визнав його винним та призначив 8 років тюрми.
Вважаючи призначене судом покарання занадто м'яким, прокурори вимагатимуть покарати убивцю суворіше.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Нагадаємо, 13 липня цього року тричі до цього судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки ударив рідну матір ножем у груди й убив. Жінці було 56 років.
Суд визнав його винним та призначив 8 років тюрми.
Вважаючи призначене судом покарання занадто м'яким, прокурори вимагатимуть покарати убивцю суворіше.
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