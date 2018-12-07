Серійного злодія, який здійснив крадіжку з ковбасного цеху на Волині, взяли під варту
Сьогодні, 15:56
36-річному волинянину, підозрюваного у вчиненні низки крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Неодноразово судимого за корисливі злочини чоловіка, щодо якого на розгляді у суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним трьох крадіжок, поліція затримала 26 вересня 2020 року під час викрадення ним електроінструментів із приміщення ковбасного цеху у селищі Ратне.
Крім того, волинянину повідомили про підозру у вчиненні ще незакінченого змаху на крадіжку та двох крадіжок, поєднаних із проникненням у житло (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч.3 ст. 185 КК України).
Найближчих 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Неодноразово судимого за корисливі злочини чоловіка, щодо якого на розгляді у суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним трьох крадіжок, поліція затримала 26 вересня 2020 року під час викрадення ним електроінструментів із приміщення ковбасного цеху у селищі Ратне.
Крім того, волинянину повідомили про підозру у вчиненні ще незакінченого змаху на крадіжку та двох крадіжок, поєднаних із проникненням у житло (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч.3 ст. 185 КК України).
Найближчих 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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