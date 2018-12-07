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Серійного злодія, який здійснив крадіжку з ковбасного цеху на Волині, взяли під варту

Серійного злодія, який здійснив крадіжку з ковбасного цеху на Волині, взяли під варту
36-річному волинянину, підозрюваного у вчиненні низки крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Неодноразово судимого за корисливі злочини чоловіка, щодо якого на розгляді у суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним трьох крадіжок, поліція затримала 26 вересня 2020 року під час викрадення ним електроінструментів із приміщення ковбасного цеху у селищі Ратне.

Крім того, волинянину повідомили про підозру у вчиненні ще незакінченого змаху на крадіжку та двох крадіжок, поєднаних із проникненням у житло (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч.3 ст. 185 КК України).

Найближчих 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ратне, крадіжка, запобіжний захід, прокуратура
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