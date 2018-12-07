Серійного злодія, який здійснив крадіжку з ковбасного цеху на Волині, взяли під варту

36-річному волинянину, підозрюваного у вчиненні низки крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Неодноразово судимого за корисливі злочини чоловіка, щодо якого на розгляді у суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним трьох крадіжок, поліція затримала 26 вересня 2020 року під час викрадення ним електроінструментів із приміщення ковбасного цеху у селищі Ратне.Крім того, волинянину повідомили про підозру у вчиненні ще незакінченого змаху на крадіжку та двох крадіжок, поєднаних із проникненням у житло (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч.3 ст. 185 КК України).Найближчих 60 днів підозрюваний перебуватиме під вартою.