Волинянин планує за рік зібрати два врожаї картоплі. ФОТО





Поекспериментувати вирішив директор Залізницького ліцею Сергій Кутинець. Наразі картопля буйно зеленіє та цвіте, - пише газета



"Це - для експерименту, - зізнається чоловік, - після зібраного врожаю цибулі і часнику, друзі порадили, що без обробки проти жука та фітофтори можна вирощувати другий врожай на наших землях. Тож близько трьох-чотирьох тижнів тому так і вчинив.



Тепер аж самому йому не віриться, що так швидко картопля може рости, проте це факт. Загалом посадив її небагато - одну сітку ( близько 25 кг).



«Картопля звичайна, сорт не можу вказати (жовта), плоска, насіннєва, мала», - розповів про свій експеримент Сергій Григорович.



Те, що чоловік не жартує засвідчують світлини, на яких чітко видно: картопля зеленіє поруч із грушею, на якій достигають плоди. Перед Покровою планують зібрати другий врожай, аби на свято посмакувати молодою бульбою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любешівщині місцевий житель заради експерименту посадив другу "партію" картоплі і планує зібрати врожай всередині жовтня.Поекспериментувати вирішив директор Залізницького ліцею. Наразі картопля буйно зеленіє та цвіте, - пише газета Нове життя. "Це - для експерименту, - зізнається чоловік, - після зібраного врожаю цибулі і часнику, друзі порадили, що без обробки проти жука та фітофтори можна вирощувати другий врожай на наших землях. Тож близько трьох-чотирьох тижнів тому так і вчинив.Тепер аж самому йому не віриться, що так швидко картопля може рости, проте це факт. Загалом посадив її небагато - одну сітку ( близько 25 кг).«Картопля звичайна, сорт не можу вказати (жовта), плоска, насіннєва, мала», - розповів про свій експеримент Сергій Григорович.Те, що чоловік не жартує засвідчують світлини, на яких чітко видно: картопля зеленіє поруч із грушею, на якій достигають плоди. Перед Покровою планують зібрати другий врожай, аби на свято посмакувати молодою бульбою.

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