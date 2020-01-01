У місті на Волині завершують облаштовувати сучасну рекреаційну зону біля річки

облаштування рекреаційної зони біля річки Риловиця у Володимирі. Наразі вона знаходяться уже на завершальній стадії.



Про це



Загальна вартість запланованих робіт – 6 млн. 700 тис.грн. На сьогодні виділено – 6 млн, в тому числі з міського бюджету майже 80% від потреби, – це 5 млн 029 тис. Із державного і обласного бюджетів разом – 1 млн 672 тис. З названих вище сум на сьогодні вже профінансовано понад 4 млн грн. Ці кошти були оплачені за наступні виконані роботи:



– розчищення русла річки. Були залучені кошти міського бюджету у розмірі 183,590 тис.грн та обласного (за рахунок екофонду) – 181,626 тис.грн;



– роботи по вкладанню бруківки на острові – 184,4 тис.грн місцевий та 1200,0 тис.грн державний бюджети.



Усі інші роботи на території «Риловиці» фінансувалися виключно із місцевого бюджету. Зокрема, виділено та використано:



– 799,1 тис.грн. – на влаштування зовнішнього освітлення;



– 111,171 тис.грн. – на виготовлення та встановлення лавок на острові;



– 72,308 тис. грн. – на камери відеонагляду;



– 764,737 тис.грн – для облаштування підходів до зони відпочинку, включаючи огородження (роботи поки ще не завершені, загальна їхня вартість становитиме 1117,0 тис.грн);



– 659,331 тис.грн – влаштування зелених зон.



При цьому, у літній період на благоустій зони відпочинку, зокрема, обкошування її території, використано 47,7 тис. грн.



Відтак, усього використано 1 млн 381 тис.626. грн, що надійшли із держбюджету та 2 млн 822 тис. 337 грн – кошти міста. Решта коштів міського бюджету чекають актів виконаних робіт на казначейських рахунках.



"Приємно, що острівок на Риловиці став не лише затишним місцем для відпочинку, із гарним плануванням території, простотою та природністю, яскравими фарбами зелених насаджень, комфортними лавочками та яскравим кольоровим вечірнім освітленням, а й справжньою родзинкою нашого міста", - йдеться на сайті мерії Володимира.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку 2019 року стартували роботи зНаразі вона знаходяться уже на завершальній стадії.Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міськради.Загальна вартість запланованих робіт – 6 млн. 700 тис.грн. На сьогодні виділено – 6 млн, в тому числі з міського бюджету майже 80% від потреби, – це 5 млн 029 тис. Із державного і обласного бюджетів разом – 1 млн 672 тис. З названих вище сум на сьогодні вже профінансовано понад 4 млн грн. Ці кошти були оплачені за наступні виконані роботи:– розчищення русла річки. Були залучені кошти міського бюджету у розмірі 183,590 тис.грн та обласного (за рахунок екофонду) – 181,626 тис.грн;– роботи по вкладанню бруківки на острові – 184,4 тис.грн місцевий та 1200,0 тис.грн державний бюджети.Усі інші роботи на території «Риловиці» фінансувалися виключно із місцевого бюджету. Зокрема, виділено та використано:– 799,1 тис.грн. – на влаштування зовнішнього освітлення;– 111,171 тис.грн. – на виготовлення та встановлення лавок на острові;– 72,308 тис. грн. – на камери відеонагляду;– 764,737 тис.грн – для облаштування підходів до зони відпочинку, включаючи огородження (роботи поки ще не завершені, загальна їхня вартість становитиме 1117,0 тис.грн);– 659,331 тис.грн – влаштування зелених зон.При цьому, у літній період на благоустій зони відпочинку, зокрема, обкошування її території, використано 47,7 тис. грн.Відтак, усього використано 1 млн 381 тис.626. грн, що надійшли із держбюджету та 2 млн 822 тис. 337 грн – кошти міста. Решта коштів міського бюджету чекають актів виконаних робіт на казначейських рахунках."Приємно, що острівок на Риловиці став не лише затишним місцем для відпочинку, із гарним плануванням території, простотою та природністю, яскравими фарбами зелених насаджень, комфортними лавочками та яскравим кольоровим вечірнім освітленням, а й справжньою родзинкою нашого міста", - йдеться на сайті мерії Володимира.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію