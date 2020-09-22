Хто і від кого іде у мери Луцька: повний список кандидатів





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Так, в період з 15 до 24 вересня включно надійшло 9 подань від місцевих організацій партій та 2 подання шляхом самовисування щодо реєстрації кандидатів на посаду міського голови Луцької міської ради Луцького району Волинської області. Розглянувши подані документи та встановивши їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України, Луцька МТВК зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови Луцької міської ради Луцького району Волинської області (згідно постановами №№ 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26; 39):



1. Федік Микола Миколайович, 1987 року народження, громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Свобода», юрисконсульт, проживає в м. Луцьку, висунутий Волинською обласною організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», постанова № 8 від 22.09.2020.



2. Надточій Алла Володимирівна, 1979 року народження, громадянка України, освіта вища, членкиня політичної Партії «Громадянський Рух «СВІДОМІ», заступник директора ТОВ «Контент Менеджмент Груп», проживає в м. Луцьку, висунута Волинською обласною організацією політичної партії «Громадянський Рух «СВІДОМІ», постанова № 9 від 22.09.2020



3. Шиба Богдан Павлович, 1962 року народження, громадянин України, освіта вища, позапартійний, генеральний директор державного підприємства «Волиньстандартметрологія», проживає в м. Луцьку, висунутий шляхом самовисування, постанова № 10 від 22.09.2020.



4. Поліщук Ігор Ігорович, 1988 року народження, громадянин України, освіта вища, член політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ», радник Луцького міського голови, проживає в с. Зміїнець, Луцького району, Волинської області, висунутий Волинською обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ», постанова № 11 від 22.09.2020.



5. Чебелюк Ірина Іванівна, 1983 року народження, громадянка України, освіта вища, членкиня партії ВО «Батьківщина», заступник міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади, проживає в м. Луцьк, Волинської області, висунута Волинською обласною організацією Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», постанова № 12 від 22.09.2020.



6. Мартіросян Артур Гагікович, 1982 року народження, громадянин України, освіта вища, безпартійний, адвокат, проживає в м. Луцьку, висунутий Волинською обласною партійною організацією Аграрної партії України, постанова № 22 від 24.09.2020.



7. Бондарук Роман Анатолійович, 1979 року народження, громадянин України, освіта вища, безпартійний, фізична особа-підприємець, проживає в с. Зміїнець, Луцького району Волинської області, висунутий Волинською Обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», постанова № 23 від 24.09.2020.



8. Мельник Євген Іванович, 1956 року народження, громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «СИЛА І ЧЕСТЬ», директор ТзОВ «УКРТРАНСЗАХІД», проживає в м. Луцьку, висунутий Волинської обласної організації політичної партії «СИЛА І ЧЕСТЬ», постанова № 24 від 24.09.2020.



9. Глазунов Дмитро Борисович, 1974 року народження, громадянин України, освіта вища, безпартійний, голова правління ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса», БФ «Рідна Волинь», проживає в м. Ківерці, Волинської області, висунутий шляхом самовисування, постанова № 25 від 24.09.2020.



10. Моклиця Юрій Володимирович, 1982 року народження, громадянин України, освіта вища, член партії «Європейська Солідарність», голова Луцького міського осередку Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в м. Луцьку, висунутий Волинською територіальною організацією Політичної партії «Європейська Солідарність», постанова № 26 від 24.09.202.



11. Грисюк Віктор Миколайович, 1986 року народження, громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ», голова правління ГО «Принцип», підприємець, проживає в м.Луцьку, висунутий Волинською обласною організацією Політичної партії «ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» постанова № 39 від 28.09.2020.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували інформацію, що відомо про зареєстрованих кандидатів на посаду міського голови Луцької міської ради на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.Про це йдеться на сайті мерії Луцька.Так, в період з 15 до 24 вересня включно надійшло 9 подань від місцевих організацій партій та 2 подання шляхом самовисування щодо реєстрації кандидатів на посаду міського голови Луцької міської ради Луцького району Волинської області. Розглянувши подані документи та встановивши їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України, Луцька МТВК зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови Луцької міської ради Луцького району Волинської області (згідно постановами №№ 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26; 39):, 1987 року народження, громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Свобода», юрисконсульт, проживає в м. Луцьку, висунутий Волинською обласною організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», постанова № 8 від 22.09.2020., 1979 року народження, громадянка України, освіта вища, членкиня політичної Партії «Громадянський Рух «СВІДОМІ», заступник директора ТОВ «Контент Менеджмент Груп», проживає в м. Луцьку, висунута Волинською обласною організацією політичної партії «Громадянський Рух «СВІДОМІ», постанова № 9 від 22.09.2020, 1962 року народження, громадянин України, освіта вища, позапартійний, генеральний директор державного підприємства «Волиньстандартметрологія», проживає в м. Луцьку, висунутий шляхом самовисування, постанова № 10 від 22.09.2020., 1988 року народження, громадянин України, освіта вища, член політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ», радник Луцького міського голови, проживає в с. Зміїнець, Луцького району, Волинської області, висунутий Волинською обласною організацією політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ», постанова № 11 від 22.09.2020., 1983 року народження, громадянка України, освіта вища, членкиня партії ВО «Батьківщина», заступник міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади, проживає в м. Луцьк, Волинської області, висунута Волинською обласною організацією Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», постанова № 12 від 22.09.2020., 1982 року народження, громадянин України, освіта вища, безпартійний, адвокат, проживає в м. Луцьку, висунутий Волинською обласною партійною організацією Аграрної партії України, постанова № 22 від 24.09.2020., 1979 року народження, громадянин України, освіта вища, безпартійний, фізична особа-підприємець, проживає в с. Зміїнець, Луцького району Волинської області, висунутий Волинською Обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», постанова № 23 від 24.09.2020., 1956 року народження, громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «СИЛА І ЧЕСТЬ», директор ТзОВ «УКРТРАНСЗАХІД», проживає в м. Луцьку, висунутий Волинської обласної організації політичної партії «СИЛА І ЧЕСТЬ», постанова № 24 від 24.09.2020., 1974 року народження, громадянин України, освіта вища, безпартійний, голова правління ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса», БФ «Рідна Волинь», проживає в м. Ківерці, Волинської області, висунутий шляхом самовисування, постанова № 25 від 24.09.2020., 1982 року народження, громадянин України, освіта вища, член партії «Європейська Солідарність», голова Луцького міського осередку Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в м. Луцьку, висунутий Волинською територіальною організацією Політичної партії «Європейська Солідарність», постанова № 26 від 24.09.202., 1986 року народження, громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ», голова правління ГО «Принцип», підприємець, проживає в м.Луцьку, висунутий Волинською обласною організацією Політичної партії «ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ» постанова № 39 від 28.09.2020.

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