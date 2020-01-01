Судитимуть волинянина, який ґвалтував неповнолітнього похресника і продавав відео в інтернеті

сексуальне насильство, створення та розповсюдження дитячої порнографії.



Про це



Кіберполіція встановила, що фігурант з 2017 року розбещував хлопчика 2004 року народження. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Далі створений протиправний контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Коштував один такий ролик – 500 гривень.



За місцем проживання та в автомобілі зловмисника правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази.



Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до десяти років.



Наразі досудове розслідування завершили. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скерували до суду для прийняття рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Волині постане перед судом заПро це повідомляє Національна поліція України.Кіберполіція встановила, що фігурант з 2017 року розбещував хлопчика 2004 року народження. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Далі створений протиправний контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Коштував один такий ролик – 500 гривень.За місцем проживання та в автомобілі зловмисника правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази.Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до десяти років.Наразі досудове розслідування завершили. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скерували до суду для прийняття рішення.

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