Судитимуть волинянина, який ґвалтував неповнолітнього похресника і продавав відео в інтернеті
Сьогодні, 17:58
Житель Волині постане перед судом за сексуальне насильство, створення та розповсюдження дитячої порнографії.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Кіберполіція встановила, що фігурант з 2017 року розбещував хлопчика 2004 року народження. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Далі створений протиправний контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Коштував один такий ролик – 500 гривень.
За місцем проживання та в автомобілі зловмисника правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази.
Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до десяти років.
Наразі досудове розслідування завершили. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скерували до суду для прийняття рішення.
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Про це повідомляє Національна поліція України.
Кіберполіція встановила, що фігурант з 2017 року розбещував хлопчика 2004 року народження. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Далі створений протиправний контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Коштував один такий ролик – 500 гривень.
За місцем проживання та в автомобілі зловмисника правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази.
Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до десяти років.
Наразі досудове розслідування завершили. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скерували до суду для прийняття рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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