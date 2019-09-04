Стилісти розповіли про головний колір цієї осені





Він залишатиметься одним з головних осінніх кольорів за версією Pantone, - повідомляє



Колір чудово поєднуватиметься з усіма відтінками червоного.







Модні експерти вважають, що такий колір матиме гарний вигляд як у бархаті, так і шовку. Також варто звернути увагу на кольорові варіації зі шкіри та вовни.



Гарно поєднуватися з фуксією будуть всі відтінки червоного – як у макіяжі, аксесуарах, так і у взутті. Стильно виглядатиме й монообраз, створений з речей однієї кольорової гами.

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