Стилісти розповіли про головний колір цієї осені
Сьогодні, 03:16
Стилісти рекомендують урізноманітнити пастельно-нюдовий гардероб за допомогою модного відтінку Magenta Purple.
Він залишатиметься одним з головних осінніх кольорів за версією Pantone, - повідомляє 5 канал.
Колір чудово поєднуватиметься з усіма відтінками червоного.
Модні експерти вважають, що такий колір матиме гарний вигляд як у бархаті, так і шовку. Також варто звернути увагу на кольорові варіації зі шкіри та вовни.
Гарно поєднуватися з фуксією будуть всі відтінки червоного – як у макіяжі, аксесуарах, так і у взутті. Стильно виглядатиме й монообраз, створений з речей однієї кольорової гами.
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Він залишатиметься одним з головних осінніх кольорів за версією Pantone, - повідомляє 5 канал.
Колір чудово поєднуватиметься з усіма відтінками червоного.
Модні експерти вважають, що такий колір матиме гарний вигляд як у бархаті, так і шовку. Також варто звернути увагу на кольорові варіації зі шкіри та вовни.
Гарно поєднуватися з фуксією будуть всі відтінки червоного – як у макіяжі, аксесуарах, так і у взутті. Стильно виглядатиме й монообраз, створений з речей однієї кольорової гами.
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