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Стилісти розповіли про головний колір цієї осені

Стилісти розповіли про головний колір цієї осені
Стилісти рекомендують урізноманітнити пастельно-нюдовий гардероб за допомогою модного відтінку Magenta Purple.

Він залишатиметься одним з головних осінніх кольорів за версією Pantone, - повідомляє 5 канал.

Колір чудово поєднуватиметься з усіма відтінками червоного.

Стилісти розповіли про головний колір цієї осені


Модні експерти вважають, що такий колір матиме гарний вигляд як у бархаті, так і шовку. Також варто звернути увагу на кольорові варіації зі шкіри та вовни.

Гарно поєднуватися з фуксією будуть всі відтінки червоного – як у макіяжі, аксесуарах, так і у взутті. Стильно виглядатиме й монообраз, створений з речей однієї кольорової гами.

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Теги: мода, стиль, тренд
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