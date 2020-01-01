Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 вересня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі близько +10…+12 градусів, удень – до +13…+15. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі близько +10…+12 градусів, удень – до +13…+15. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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