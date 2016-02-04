Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні
Сьогодні, 06:29
У МОЗ назвали залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб наявні по всій країні.
Зокрема, проти туберкульозу є понад 600 тисяч доз, проти дифтерії, правець та кашлюк понад 400 тисяч доз та проти гепатиту В понад 1 млн доз. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише УНН.
За словами міністра, на сьогодні залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, вакцинація від яких передбачена національним календарем щеплень, наявні по всій країні.
Так, Ляшко зазначив, що в Україні зокрема:
• 669 240 доз проти туберкульозу;
• 1 969 267 доз проти поліомієліту (інактивована);
• 1 743 983 доз проти поліомієліту (оральна);
• 405 937 доз проти АКДП (дифтерія, правець та кашлюк);
• 717 454 доз проти комбінованого АКДП+Hib+Геп В;
• 1 883 675 доз проти АДП-М (дифтерія та правець із зменшеним вмістом антигену) ;
• 289 485 доз проти АДП (дифтерія та правець) ;
• 1 098 979 доз проти гепатиту В;
• 904 180 доз проти гемофільної інфекції типу b (Hib) ;
• 1 096 395 доз проти КПК (кір, паротит, краснуха).
Нагадаємо, в Україні станом на 1 серпня цього року охоплення дітей вакцинацією проти кору, краснухи та паротиту становить 45,3%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, проти туберкульозу є понад 600 тисяч доз, проти дифтерії, правець та кашлюк понад 400 тисяч доз та проти гепатиту В понад 1 млн доз. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише УНН.
За словами міністра, на сьогодні залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, вакцинація від яких передбачена національним календарем щеплень, наявні по всій країні.
Так, Ляшко зазначив, що в Україні зокрема:
• 669 240 доз проти туберкульозу;
• 1 969 267 доз проти поліомієліту (інактивована);
• 1 743 983 доз проти поліомієліту (оральна);
• 405 937 доз проти АКДП (дифтерія, правець та кашлюк);
• 717 454 доз проти комбінованого АКДП+Hib+Геп В;
• 1 883 675 доз проти АДП-М (дифтерія та правець із зменшеним вмістом антигену) ;
• 289 485 доз проти АДП (дифтерія та правець) ;
• 1 098 979 доз проти гепатиту В;
• 904 180 доз проти гемофільної інфекції типу b (Hib) ;
• 1 096 395 доз проти КПК (кір, паротит, краснуха).
Нагадаємо, в Україні станом на 1 серпня цього року охоплення дітей вакцинацією проти кору, краснухи та паротиту становить 45,3%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Не вірю, бо знаю, як звіти лікарні здають.
Останні новини
Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні
Сьогодні, 06:29
Стилісти розповіли про головний колір цієї осені
Сьогодні, 03:16