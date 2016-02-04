Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні





Зокрема, проти туберкульозу є понад 600 тисяч доз, проти дифтерії, правець та кашлюк понад 400 тисяч доз та проти гепатиту В понад 1 млн доз. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише



За словами міністра, на сьогодні залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, вакцинація від яких передбачена національним календарем щеплень, наявні по всій країні.



Так, Ляшко зазначив, що в Україні зокрема:



• 669 240 доз проти туберкульозу;



• 1 969 267 доз проти поліомієліту (інактивована);



• 1 743 983 доз проти поліомієліту (оральна);



• 405 937 доз проти АКДП (дифтерія, правець та кашлюк);



• 717 454 доз проти комбінованого АКДП+Hib+Геп В;



• 1 883 675 доз проти АДП-М (дифтерія та правець із зменшеним вмістом антигену) ;



• 289 485 доз проти АДП (дифтерія та правець) ;



• 1 098 979 доз проти гепатиту В;



• 904 180 доз проти гемофільної інфекції типу b (Hib) ;



• 1 096 395 доз проти КПК (кір, паротит, краснуха).



Нагадаємо, в Україні станом на 1 серпня цього року охоплення дітей вакцинацією проти кору, краснухи та паротиту становить 45,3%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У МОЗ назвали залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб наявні по всій країні.Зокрема, проти туберкульозу є понад 600 тисяч доз, проти дифтерії, правець та кашлюк понад 400 тисяч доз та проти гепатиту В понад 1 млн доз. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я, - пише УНН За словами міністра, на сьогодні залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, вакцинація від яких передбачена національним календарем щеплень, наявні по всій країні.Так, Ляшко зазначив, що в Україні зокрема:• 669 240 доз проти туберкульозу;• 1 969 267 доз проти поліомієліту (інактивована);• 1 743 983 доз проти поліомієліту (оральна);• 405 937 доз проти АКДП (дифтерія, правець та кашлюк);• 717 454 доз проти комбінованого АКДП+Hib+Геп В;• 1 883 675 доз проти АДП-М (дифтерія та правець із зменшеним вмістом антигену) ;• 289 485 доз проти АДП (дифтерія та правець) ;• 1 098 979 доз проти гепатиту В;• 904 180 доз проти гемофільної інфекції типу b (Hib) ;• 1 096 395 доз проти КПК (кір, паротит, краснуха).Нагадаємо, в Україні станом на 1 серпня цього року охоплення дітей вакцинацією проти кору, краснухи та паротиту становить 45,3%.

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