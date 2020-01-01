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Петро Порошенко захворів на коронавірус

Петро Порошенко захворів на коронавірус
Колишній президент України Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша", - написав Петро Порошенко.

Також він повідомив, що від сьогодні буде лікуватися вдома та сподівається на швидке одужання.

"Закликаю всіх українців берегти себе", - йдеться у дописі.

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Теги: Петро Порошенко, коронавірус
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