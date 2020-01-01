Колишній президент України Петро Порошенко захворів на коронавірус.Про це політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша", - написав Петро Порошенко.Також він повідомив, що від сьогодні буде лікуватися вдома та сподівається на швидке одужання."Закликаю всіх українців берегти себе", - йдеться у дописі.