Петро Порошенко захворів на коронавірус
Сьогодні, 20:39
Колишній президент України Петро Порошенко захворів на коронавірус.
Про це політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша", - написав Петро Порошенко.
Також він повідомив, що від сьогодні буде лікуватися вдома та сподівається на швидке одужання.
"Закликаю всіх українців берегти себе", - йдеться у дописі.
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Про це політик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша", - написав Петро Порошенко.
Також він повідомив, що від сьогодні буде лікуватися вдома та сподівається на швидке одужання.
"Закликаю всіх українців берегти себе", - йдеться у дописі.
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