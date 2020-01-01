У волинському райцентрі за кошти Нідерландів збудують спортивно-ігровий майданчик

В селищі міського типу Шацьку стартує Проект «Містечко інтересів», що реалізується громадською організацією «Шацьке поозер’я» завдяки підтримці в рамках конкурсу грантів за проєктом «Участь в дії: практики взаємодії влади та громади».Проєкт впроваджується громадською організацією «Розвиток Волині» та фінансується в рамках Фонду підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів, - йдеться на сайті селищної ради.Завдяки проекту у Шацьку на вулиці Шевченка, біля Церкви Різдва Пресвятої Богородиці облаштують зону відпочинку – спортивно ігровий майданчик «Містечко інтересів».З метою підвищення фізичного розвитку дітей, залучення мешканців різних вікових категорій до активного та здорового способу життя придбають та встановлять дитячий ігровий майданчик, спортивний майданчик та вуличні тренажери.До реалізації проєкту також долучилися: Шацька селищна рада, КП «Будинкоуправління», ДП «Шацьке УДЛГ» та Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька.