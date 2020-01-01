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Пісні і танці з нового творчого ужинку: Волинський народний запрошує на концерти

Пісні і танці з нового творчого ужинку: Волинський народний запрошує на концерти
Волинський державний академічний український народний хор разом із художнім керівником – заслуженим діячем мистецтв України Олександром Стадником запрошує волинян на свої концерти.

Про це повідомляють у Волинській обласній філарсонії.

Цьогорічна осінь, попри відомі проблеми, виявилася для хору
надзвичайно плідною. 7, 8, 9, 10, 11 жовтня у Палаці культури міста Луцька цей колектив знову співатиме, танцюватиме і тішитиме своїх шанувальників.

Концерти розпочнуться 0 19:00. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Ціна – 150 грн. Для пенсіонерів, учнів і студентів – 100 грн.

Концерти відбудуться згідно з вимогами Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області.

У зв'язку з необхідність дотримання соціальної дистанції, кількість квитків у продажу - обмежена. Вхід - із обов'язковим дотриманням маскового режиму.

Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066)
174-80-20.

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Теги: Волинський народний хор, Луцьк, культура
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