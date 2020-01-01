Пісні і танці з нового творчого ужинку: Волинський народний запрошує на концерти
Сьогодні, 04:18
Волинський державний академічний український народний хор разом із художнім керівником – заслуженим діячем мистецтв України Олександром Стадником запрошує волинян на свої концерти.
Про це повідомляють у Волинській обласній філарсонії.
Цьогорічна осінь, попри відомі проблеми, виявилася для хору
надзвичайно плідною. 7, 8, 9, 10, 11 жовтня у Палаці культури міста Луцька цей колектив знову співатиме, танцюватиме і тішитиме своїх шанувальників.
Концерти розпочнуться 0 19:00. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Ціна – 150 грн. Для пенсіонерів, учнів і студентів – 100 грн.
Концерти відбудуться згідно з вимогами Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області.
У зв'язку з необхідність дотримання соціальної дистанції, кількість квитків у продажу - обмежена. Вхід - із обов'язковим дотриманням маскового режиму.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066)
174-80-20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Волинській обласній філарсонії.
Цьогорічна осінь, попри відомі проблеми, виявилася для хору
надзвичайно плідною. 7, 8, 9, 10, 11 жовтня у Палаці культури міста Луцька цей колектив знову співатиме, танцюватиме і тішитиме своїх шанувальників.
Концерти розпочнуться 0 19:00. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Ціна – 150 грн. Для пенсіонерів, учнів і студентів – 100 грн.
Концерти відбудуться згідно з вимогами Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області.
У зв'язку з необхідність дотримання соціальної дистанції, кількість квитків у продажу - обмежена. Вхід - із обов'язковим дотриманням маскового режиму.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066)
174-80-20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пісні і танці з нового творчого ужинку: Волинський народний запрошує на концерти
Сьогодні, 04:18
Стилісти розповіли про головний колір цієї осені
Сьогодні, 03:16
Волинянин планує за рік зібрати два врожаї картоплі. ФОТО
Сьогодні, 02:33