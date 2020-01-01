Волинська письменниця отримала дві нагороди міжнародного конкурсу

Відома волинська письменницявиборола дві нагороди на Міжнародному літературному конкурсі прозових україномовних видань «DNIPRO-BOOK-FEST-2020».Про це письменниця написала на своїй сторінці у фейсбуці.Нагороди Надії Гуменюк принесли її книги "Вересові меди" та "Етюд з метеликом. Маленькі повісті про любов".Роман «Вересові меди» посів друге місце у трійці переможців, а книжка «Етюд з метеликом. Маленькі повісті про любов» стала лауреатом у номінації «За вагомий внесок у розвиток сучасної української літератури та створення чудових реалістичних образів».Конкурс організували благодійна організація «UKRAINIAN MODERN ART LAB» та центральна бібліотека Дніпра.«Обидві книжки вже ставали переможцями престижних літературних конкурсів. За «Вересові меди» письменниця отримала Першу премію Міжнародного конкурсу «Коронація слова», роман вдруге видано у Харківському видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля». «Етюд з метеликом» (Харківське видавництво «Віват») відзначено премією «Глиняний кіт», заснованою Національною спілкою письменників України, Інститутом літератури України та Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка, – «за розвиток традиції українського оповідання», - розповіла літераторка.