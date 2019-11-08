«Динамо» перемогло «Гент» і вперше за 4 роки вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні, 00:05
Київське «Динамо» на своєму полі впевнено обіграло бельгійський «Гент» у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів і потрапило до основного етапу турніру — вперше з 2016 року.
У матчі-відповіді проти бельгійського клубу «синьо-білі» перемогли з рахунком 3:0, забивали Віталій Буяльський, Карлос де Пена та Жерсон Родрігеш, двоє останніх з пенальті, - пише Громадське.
Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся в Бельгії, кияни перемогли з рахунком 2:1, тобто підсумковий результат протистояння — 5:1 на користь «Динамо».
Ця перемога дозволила киянам вийти до групового раунду Ліги чемпіонів. «Динамо» там не виступало з 2016 року, бо програвало у кваліфікації.
Нагадаємо, попередній раунд кваліфікації ЛЧ проходив у форматі одного поєдинку (скоротили через пандемію). Так, 15 вересня «Динамо» здолало у Києві нідерландський «АЗ Алкмаар» з рахунком 2:0.
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У матчі-відповіді проти бельгійського клубу «синьо-білі» перемогли з рахунком 3:0, забивали Віталій Буяльський, Карлос де Пена та Жерсон Родрігеш, двоє останніх з пенальті, - пише Громадське.
Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся в Бельгії, кияни перемогли з рахунком 2:1, тобто підсумковий результат протистояння — 5:1 на користь «Динамо».
Ця перемога дозволила киянам вийти до групового раунду Ліги чемпіонів. «Динамо» там не виступало з 2016 року, бо програвало у кваліфікації.
Нагадаємо, попередній раунд кваліфікації ЛЧ проходив у форматі одного поєдинку (скоротили через пандемію). Так, 15 вересня «Динамо» здолало у Києві нідерландський «АЗ Алкмаар» з рахунком 2:0.
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