«Динамо» перемогло «Гент» і вперше за 4 роки вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів





У матчі-відповіді проти бельгійського клубу «синьо-білі» перемогли з рахунком 3:0, забивали Віталій Буяльський, Карлос де Пена та Жерсон Родрігеш, двоє останніх з пенальті, - пише



Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся в Бельгії, кияни перемогли з рахунком 2:1, тобто підсумковий результат протистояння — 5:1 на користь «Динамо».



Ця перемога дозволила киянам вийти до групового раунду Ліги чемпіонів. «Динамо» там не виступало з 2016 року, бо програвало у кваліфікації.



Нагадаємо, попередній раунд кваліфікації ЛЧ проходив у форматі одного поєдинку (скоротили через пандемію). Так, 15 вересня «Динамо» здолало у Києві нідерландський «АЗ Алкмаар» з рахунком 2:0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київське «Динамо» на своєму полі впевнено обіграло бельгійський «Гент» у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів і потрапило до основного етапу турніру — вперше з 2016 року.У матчі-відповіді проти бельгійського клубу «синьо-білі» перемогли з рахунком 3:0, забивалита, двоє останніх з пенальті, - пише Громадське. Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся в Бельгії, кияни перемогли з рахунком 2:1, тобто підсумковий результат протистояння — 5:1 на користь «Динамо».Ця перемога дозволила киянам вийти до групового раунду Ліги чемпіонів. «Динамо» там не виступало з 2016 року, бо програвало у кваліфікації.Нагадаємо, попередній раунд кваліфікації ЛЧ проходив у форматі одного поєдинку (скоротили через пандемію). Так, 15 вересня «Динамо» здолало у Києві нідерландський «АЗ Алкмаар» з рахунком 2:0.

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