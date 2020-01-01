Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди

За останню добу в Україні виявили 4027 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 30 вересня сягнула 208 959.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (549).За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 64 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 129.На Волині загалом захворіло 8049 людей, з них за останню добу - 148. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 168 людей, двоє з яких - за останню добу.