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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди

Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
За останню добу в Україні виявили 4027 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 30 вересня сягнула 208 959.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (549).

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 64 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 129.

На Волині загалом захворіло 8049 людей, з них за останню добу - 148. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 168 людей, двоє з яких - за останню добу.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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