Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 09:15
За останню добу в Україні виявили 4027 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 30 вересня сягнула 208 959.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (549).
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 64 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 129.
На Волині загалом захворіло 8049 людей, з них за останню добу - 148. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 168 людей, двоє з яких - за останню добу.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (549).
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 64 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 129.
На Волині загалом захворіло 8049 людей, з них за останню добу - 148. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 168 людей, двоє з яких - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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