Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Сьогодні, 09:16
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.25, а продаж – 28.35.
Євро при купівлі становить – 32.95, продажу – 33,15.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить 7.24, продаж – 7.35.
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Євро при купівлі становить – 32.95, продажу – 33,15.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить 7.24, продаж – 7.35.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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