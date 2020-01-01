вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 30 вересня

Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.25, а продаж – 28.35.

Євро при купівлі становить – 32.95, продажу – 33,15.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить 7.24, продаж – 7.35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Сьогодні, 09:16
Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 09:15
Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»
Сьогодні, 08:10
У ЗНО з української мови завдання поділять для «гуманітаріїв» і «технарів»
Сьогодні, 07:36
Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні
Сьогодні, 06:29
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 29 вересня Курс валют у Луцьку на 29 вересня
29 вересень, 09:24
Курс валют у Луцьку на 28 вересня Курс валют у Луцьку на 28 вересня
28 вересень, 09:19
Курс валют у Луцьку на 27 вересня Курс валют у Луцьку на 27 вересня
27 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 24 вересня Курс валют у Луцьку на 24 вересня
24 вересень, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Сьогодні, 09:16
 0
Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 09:15
 0
Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»
Сьогодні, 08:10
 0
У ЗНО з української мови завдання поділять для «гуманітаріїв» і «технарів»
Сьогодні, 07:36
 0
Повідомили про запаси вакцин від інфекційних хвороб в Україні
Сьогодні, 06:29
 0
Медіа
відео
1/8