30 вересня – День Віри, Надії, Любові та Софії: що не можна робити сьогодні





Іменини сьогодні святкують: Віра, Надія, Любов, Софія, - пише

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Народні прикмети на 30 вересня



– Якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано.



– Якщо ранок в цей день похмурий, то найближчим часом погода буде хорошою.



– Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час відправлятися на рибалку, адже кльов сьогодні буде відмінним.



– Якщо в цей день побачити ключ журавлів або зяблика, то на Покрову можна очікувати морозу.



Що можна робити 30 вересня



1. У Софії просять здоров'я для хворих дітей, успішного зачаття дитини.



2.Сьогоднішній день підходить для зняття порчі та позбавлення від жіночих захворювань.



Що не можна робити 30 вересня



Цей день вважається непростим, тому не рекомендовано 30 вересня призначати вінчання або заручини.



Сьогодні жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 вересня за церковним календарем вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові, а також їхньої матері Софії, які постраждали за християнську віру. За наказом імператора Адріана – Вірі, Надії та Любові відтяли голову, а їхню матір Софію прирекли на душевні муки. Свята Софія та її дочки Віра, Надія та Любов, зазнавши за Христа великих душевних мук, зараховані церквою до лику святих.Іменини сьогодні святкують: Віра, Надія, Любов, Софія, - пише 24 канал. – Якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано.– Якщо ранок в цей день похмурий, то найближчим часом погода буде хорошою.– Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час відправлятися на рибалку, адже кльов сьогодні буде відмінним.– Якщо в цей день побачити ключ журавлів або зяблика, то на Покрову можна очікувати морозу.1. У Софії просять здоров'я для хворих дітей, успішного зачаття дитини.2.Сьогоднішній день підходить для зняття порчі та позбавлення від жіночих захворювань.Цей день вважається непростим, тому не рекомендовано 30 вересня призначати вінчання або заручини.Сьогодні жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.

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