вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

30 вересня – День Віри, Надії, Любові та Софії: що не можна робити сьогодні

30 вересня – День Віри, Надії, Любові та Софії: що не можна робити сьогодні
30 вересня за церковним календарем вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові, а також їхньої матері Софії, які постраждали за християнську віру. За наказом імператора Адріана – Вірі, Надії та Любові відтяли голову, а їхню матір Софію прирекли на душевні муки. Свята Софія та її дочки Віра, Надія та Любов, зазнавши за Христа великих душевних мук, зараховані церквою до лику святих.

Іменини сьогодні святкують: Віра, Надія, Любов, Софія, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 30 вересня

– Якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано.

– Якщо ранок в цей день похмурий, то найближчим часом погода буде хорошою.

– Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час відправлятися на рибалку, адже кльов сьогодні буде відмінним.

– Якщо в цей день побачити ключ журавлів або зяблика, то на Покрову можна очікувати морозу.

Що можна робити 30 вересня

1. У Софії просять здоров'я для хворих дітей, успішного зачаття дитини.

2.Сьогоднішній день підходить для зняття порчі та позбавлення від жіночих захворювань.

Що не можна робити 30 вересня

Цей день вважається непростим, тому не рекомендовано 30 вересня призначати вінчання або заручини.

Сьогодні жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, традиції, заборони, 30 вересня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві смерті і аж 147 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:52
У Ковелі горів ресторан «Сопрано». ВІДЕО
Сьогодні, 09:51
30 вересня – День Віри, Надії, Любові та Софії: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 30 вересня
Сьогодні, 09:16
Ранок 30 вересня: і в Україні загалом, і на Волині – нові коронавірусні антирекорди
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
12 березень, 09:20
Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні
28 січень, 09:10
15 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 15 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 січень, 09:25
Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня
14 січень, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звернувся Михаїл: у Луцьку встановлять ще один пам’ятник
Сьогодні, 10:36
 0
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Сьогодні, 10:26
 0
Дві смерті і аж 147 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:52
 0
У Ковелі горів ресторан «Сопрано». ВІДЕО
Сьогодні, 09:51
 0
30 вересня – День Віри, Надії, Любові та Софії: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8